Головна Одеса Можемо залишитись без питної води — мер Миколаєва попереджає

Можемо залишитись без питної води — мер Миколаєва попереджає

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 01:18
Сєнкевич попередив про загрозу зникнення питної води в Україні — Миколаїв вже готується
Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва. Фото: Кадр з інтерв'ю

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що через глобальні зміни клімату проблема з водою стане глобальним викликом для України. За словами мера, поверхневі води змінюють свої властивості, але Миколаїв вже готується до такої небезпеки.

Про це Олександр Сєнкевич заявив в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Читайте також:

Вода в Україні стане солоною і брудною

Посадовець провів тривожну паралель.

"Ми дуже часто думаємо про Африку, але така сама доля може спіткати і нас", — заявив Сєнкевич.

За словами мера, поверхневі води в Україні змінюють свої властивості: вони починають "цвісти", стають солонішими та бруднішими. Їх стає менше.

Якщо держава не займеться цим питанням зараз, наслідки будуть серйозними.

"Нам треба модернізувати і мережі, щоб зменшувати кількість втрат, і системи очистки", — наголосив Сєнкевич.

Миколаїв вже готується

Місто, яке пережило важку кризу з водопостачанням через війну, намагається вирішити проблему на 50–70 років вперед. Сєнкевич повідомив про співпрацю з міжнародними партнерами. Миколаїв підписав кредитні угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Ці кошти підуть на два напрямки:

  • очистка стоків: щоб вода, яка скидається в річки, була безпечною;
  • питна вода: модернізація мереж та систем фільтрації для забезпечення містян якісним ресурсом.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область виявилася готовою до зимових випробувань. Тепер вона не залежить від критичної інфраструктури Одещини, а ще стала донором енергії для сусідів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія змінила тактику обстрілів Одещини.

Миколаїв Миколаївська область вода Олександр Сєнкевич інтерв'ю мер
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
