Сєнкевич попередив про загрозу зникнення питної води в Україні — Миколаїв вже готується

Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва. Фото: Кадр з інтерв'ю

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що через глобальні зміни клімату проблема з водою стане глобальним викликом для України. За словами мера, поверхневі води змінюють свої властивості, але Миколаїв вже готується до такої небезпеки.

Про це Олександр Сєнкевич заявив в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Посадовець провів тривожну паралель.

"Ми дуже часто думаємо про Африку, але така сама доля може спіткати і нас", — заявив Сєнкевич.

За словами мера, поверхневі води в Україні змінюють свої властивості: вони починають "цвісти", стають солонішими та бруднішими. Їх стає менше.

Якщо держава не займеться цим питанням зараз, наслідки будуть серйозними.

"Нам треба модернізувати і мережі, щоб зменшувати кількість втрат, і системи очистки", — наголосив Сєнкевич.

Миколаїв вже готується

Місто, яке пережило важку кризу з водопостачанням через війну, намагається вирішити проблему на 50–70 років вперед. Сєнкевич повідомив про співпрацю з міжнародними партнерами. Миколаїв підписав кредитні угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Ці кошти підуть на два напрямки:

очистка стоків: щоб вода, яка скидається в річки, була безпечною;

питна вода: модернізація мереж та систем фільтрації для забезпечення містян якісним ресурсом.

