Сенкевич предупредил об угрозе исчезновения питьевой воды в Украине — Николаев уже готовится

Александр Сенкевич, городской голова Николаева. Фото: Кадр из интервью

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что из-за глобальных изменений климата проблема с водой станет глобальным вызовом для Украины. По словам мэра, поверхностные воды меняют свои свойства, но Николаев уже готовится к такой опасности.

Об этом Александр Сенкевич заявил в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Реклама

Читайте также:

Вода в Украине станет соленой и грязной

Чиновник провел тревожную параллель.

"Мы очень часто думаем об Африке, но такая же участь может постигнуть и нас", — заявил Сенкевич.

По словам мэра, поверхностные воды в Украине меняют свои свойства: они начинают "цвести", становятся более солеными и грязными. Их становится меньше.

Если государство не займется этим вопросом сейчас, последствия будут серьезными.

"Нам надо модернизировать и сети, чтобы уменьшать количество потерь, и системы очистки", — подчеркнул Сенкевич.

Николаев уже готовится

Город, который пережил тяжелый кризис с водоснабжением из-за войны, пытается решить проблему на 50-70 лет вперед. Сенкевич сообщил о сотрудничестве с международными партнерами. Николаев подписал кредитные соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Эти средства пойдут на два направления:

очистка стоков: чтобы вода, которая сбрасывается в реки, была безопасной;

питьевая вода: модернизация сетей и систем фильтрации для обеспечения горожан качественным ресурсом.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что область оказалась готовой к зимним испытаниям. Теперь она не зависит от критической инфраструктуры Одесской области, а еще стала донором энергии для соседей.

Напомним, мы сообщали, что Россия изменила тактику обстрелов Одесской области.