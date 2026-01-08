Видео
Видео

В Николаев возвращаются люди — сколько сейчас проживает в городе

В Николаев возвращаются люди — сколько сейчас проживает в городе

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 14:25
Сенкевич рассказал, сколько людей сейчас живет в Николаеве
Люди набирают воду в Николаеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Николаеве сейчас находится около 450 тысяч человек, среди них - 60 тысяч внутренне перемещенных лиц. В начале полномасштабной войны город массово эвакуировали из-за угрозы штурма и постоянных обстрелов. Это решение, по словам городского головы, помогло уменьшить количество жертв. Впоследствии жители начали постепенно возвращаться.

Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Выезд населения

Мэр Николаева напомнил, что в 2022 году лично призвал людей выезжать из города из-за реальной опасности со стороны российских войск. Городские власти вместе с волонтерами и международными организациями запустили эвакуационные автобусы. К лету 2022 года население Николаева сократилось с примерно 500 тысяч до 230 тысяч человек. Сенкевич подчеркнул, что это решение позволило избежать массовых жертв во время ракетных ударов. По его словам, были случаи, когда ракеты уничтожали целые подъезды, но погибали один-два человека или не было жертв вообще.

"Приезжаешь и видишь — все разгромлено, нет живого места. Спрашиваешь: сколько погибших? Ни одного. Двое или трое раненых в соседнем доме. Я считаю, что Николаев под крылом Святого Николая", — сказал городской голова.

Возвращение людей

Городской голова также рассказал, сколько людей сейчас находится в Николаеве. По его словам, после массовой эвакуации жители постепенно начали возвращаться, а город принял тысячи переселенцев из прифронтовых регионов.

"У нас сейчас официально зарегистрировано 60 тысяч внутренне перемещенных лиц. Всего в Николаеве сейчас находится около 450 тысяч человек. Мы считаем это по количеству потребленной воды, вывезенного мусора и данным мобильных операторов — это не цифры с потолка", — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Сенкевич заявил, что россияне уничтожили в Николаеве все что было возможно. Также мы писали о том, что Николаев может остаться без питьевой воды.

Одесса Николаев Одесская область Николаевская область Новости Одессы Александр Сенкевич
