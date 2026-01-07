Видео
Главная Одесса Все что могли уже уничтожили — обстрелы Николаева сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 10:35
Сенкевич заявил об улучшении безопасности в Николаеве
Николаевский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация с безопасностью в Николаеве за последний год стала лучше. Обстрелов в городе стало меньше, а уровень правонарушений снизился. В то же время, угроза для города полностью не исчезла.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Читайте также:

Ситцация безопасности Николаев постепенно возвращается к спокойствию после многочисленных обстрелов. По словам городского головы Александра Сенкевича, уменьшение атак связано с тем, что большинство стратегических объектов уже разрушены, а враг теперь концентрируется на электроэнергетической инфраструктуре.

"Все, что можно было разрушить в Николаеве, россияне уже разрушили. В последнее время обстреливают системы электроэнергии, подстанции и так далее", — пояснил Сенкевич.

Мэр Николаева также отметил, что в городе почти нет военных, ведь они находятся на передовой. Порядок в Николаеве поддерживает полиция. По его словам, за последнее время уменьшился уровень бандитизма и других правонарушений. Городская власть вместе с правоохранителями усиливает контроль за безопасностью. Увеличивается количество камер наблюдения и быстрее реагируют на инциденты.

"Ситуация с безопасностью, я могу сказать, улучшилась. По сравнению с Николаевом 2022-2023 годов, сегодня гораздо безопаснее", — добавил Сенкевич.

Напомним, мы сообщали, что Виталий Ким выступает за повышение зарплат медикам. Также мы писали, что Николаев может остаться без питьевой воды.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
