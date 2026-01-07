Видео
Україна
Главная Одесса Ким отметил необходимость поднять зарплаты медикам — детали

Ким отметил необходимость поднять зарплаты медикам — детали

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 08:11
Ким подчеркнул на повышение зарплат и обеспечение жильем медиков
Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отметил необходимость повысить зарплаты медикам. Кроме того, их нужно обеспечить жильем.

Об этом Виталий Ким сообщил в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Зарплаты и жилье для учителей

Ким подчеркнул, что врачи, особенно в прифронтовых регионах, должны иметь достойные условия жизни и труда.

По его словам, целевой показатель заработной платы для врачей должен составлять 40 тысяч гривен и соответственно регулироваться для других медработников по шкале.

Что касается жилищного обеспечения, начальник Николаевской ОВА предлагает применять различные подходы, в том числе опираясь на опыт сотрудничества с международными партнерами.

"Что касается жилья для медиков. В целом у меня идея, чтобы государство строило жилье для военных, медиков и учителей. Есть рыночная стоимость жилья, которую строят застройщики, а есть себестоимость жилья, которая может отличаться. И если убрать оттуда коррупционную составляющую, земельную — можно достичь большего количества. У нас такой опыт есть и так можно строить", — отметил Ким.

Он привел пример опыта сотрудничества с партнерами по модульному жилью, которое устанавливают в громадах для, в частности, ВПЛ.

"Но кроме ВПЛ, громады также предоставляют это жилье медикам, полицейским, педагогам, чтобы привлечь их в свои громады", — добавил начальник Николаевской ОВА.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, какую финансовую поддержку получат медики и педагоги из прифронтовых регионов в 2026 году.

Кроме того, в Украине в этом году вырастут зарплаты работников бюджетной сферы благодаря повышению базового показателя, от которого рассчитываются должностные оклады.

учителя Украина жилье Виталий Ким зарплата
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
