Кім наголосив на підвищенні зарплат та забезпеченні житлом медиків

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив на необхідності підвищити зарплати медикам. Крім того, їх потрібно забезпечити житлом.

Про це Віталій Кім повідомив в інтервʼю Новини.LIVE.

Кім наголосив, що лікарі, особливо у прифронтових регіонах, повинні мати гідні умови життя та праці.

За його словами, цільовий показник заробітної плати для лікарів має становити 40 тисяч гривень і відповідно регулюватися для інших медпрацівників за шкалою.

Що стосується житлового забезпечення, начальник Миколаївської ОВА пропонує застосовувати різні підходи, у тому числі спираючись на досвід співпраці з міжнародними партнерами.

"Щодо житла для медиків. Загалом у мене ідея, аби держава будувала житло для військових, медиків та вчителів. Є ринкова вартість житла, яку будують забудовники, а є собівартість житла, яка може відрізнятися. І якщо прибрати звідти корупційну складову, земельну — можна досягнути більшої кількості. У нас такий досвід є і так можна будувати", — зазначив Кім.

Він навів приклад досвіду співпраці з партнерами по модульному житлу, яке встановлюють у громадах для, зокрема, ВПО.

"Але окрім ВПО, громади також надають це житло медикам, поліцейським, освітянам, щоби залучити їх у свої громади", — додав начальник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Юлія Свириденко пояснила, яку фінансову підтримку отримають медики та педагоги з прифронтових регіонів у 2026 році.

Крім того, в Україні цього року зростуть зарплати працівників бюджетної сфери завдяки підвищенню базового показника, від якого розраховуються посадові оклади.