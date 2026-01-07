Відео
Кім наголосив на потребі підняти зарплати медикам — деталі

Кім наголосив на потребі підняти зарплати медикам — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 08:11
Кім наголосив на підвищенні зарплат та забезпеченні житлом медиків
Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив на необхідності підвищити зарплати медикам. Крім того, їх потрібно забезпечити житлом.

Про це Віталій Кім повідомив в інтервʼю Новини.LIVE.

Читайте також:

Зарплати та житло для вчителів

Кім наголосив, що лікарі, особливо у прифронтових регіонах, повинні мати гідні умови життя та праці.

За його словами, цільовий показник заробітної плати для лікарів має становити 40 тисяч гривень і відповідно регулюватися для інших медпрацівників за шкалою.

Що стосується житлового забезпечення, начальник Миколаївської ОВА пропонує застосовувати різні підходи, у тому числі спираючись на досвід співпраці з міжнародними партнерами.

"Щодо житла для медиків. Загалом у мене ідея, аби держава будувала житло для військових, медиків та вчителів. Є ринкова вартість житла, яку будують забудовники, а є собівартість житла, яка може відрізнятися. І якщо прибрати звідти корупційну складову, земельну — можна досягнути більшої кількості. У нас такий досвід є і так можна будувати", — зазначив Кім.

Він навів приклад досвіду співпраці з партнерами по модульному житлу, яке встановлюють у громадах для, зокрема, ВПО.

"Але окрім ВПО, громади також надають це житло медикам, поліцейським, освітянам, щоби залучити їх у свої громади", — додав начальник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Юлія Свириденко пояснила, яку фінансову підтримку отримають медики та педагоги з прифронтових регіонів у 2026 році.

Крім того, в Україні цього року зростуть зарплати працівників бюджетної сфери завдяки підвищенню базового показника, від якого розраховуються посадові оклади.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
