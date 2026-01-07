Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Все що могли вже знищили — обстріли Миколаєва сьогодні

Все що могли вже знищили — обстріли Миколаєва сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 10:35
Сєнкевич заявив про покращення безпеки в Миколаєві
Миколаївська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація з безпекою в Миколаєві за останній рік стала кращою. Обстрілів у місті поменшало, а рівень правопорушень знизився. Водночас, загроза для міста повністю не зникла.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Реклама
Читайте також:

Безпекова ситцація Миколаїв поступово повертається до спокою після численних обстрілів. За словами міського голови Олександра Сєнкевича, зменшення атак пов’язане з тим, що більшість стратегічних об’єктів уже зруйновані, а ворог тепер концентрується на електроенергетичній інфраструктурі.

"Все, що можна було зруйнувати у Миколаєві, росіяни вже зруйнували. Останнім часом обстрілюють системи електроенергії, підстанції і таке інше", — пояснив Сєнкевич.

Мер Миколаєва також наголосив, що в місті майже немає військових, адже вони перебувають на передовій. Порядок у Миколаєві підтримує поліція. За його словами, за останній час зменшився рівень бандитизму та інших правопорушень. Міська влада разом із правоохоронцями посилює контроль за безпекою. Збільшується кількість камер спостереження та швидше реагують на інциденти.

"Безпекова ситуація, я можу сказати, покращилась. Порівняно з Миколаєвом 2022–2023 років, сьогодні набагато безпечніше", — додав Сєнкевич.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Віталій Кім виступає за підвищення зарплат медикам. Також ми писали, що Миколаїв може залишитися без питної води.

Одеса Миколаїв Одеська область Миколаївська область Новини Одеси Олександр Сєнкевич
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації