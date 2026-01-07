Сєнкевич заявив про покращення безпеки в Миколаєві

Миколаївська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація з безпекою в Миколаєві за останній рік стала кращою. Обстрілів у місті поменшало, а рівень правопорушень знизився. Водночас, загроза для міста повністю не зникла.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Безпекова ситцація Миколаїв поступово повертається до спокою після численних обстрілів. За словами міського голови Олександра Сєнкевича, зменшення атак пов’язане з тим, що більшість стратегічних об’єктів уже зруйновані, а ворог тепер концентрується на електроенергетичній інфраструктурі.

"Все, що можна було зруйнувати у Миколаєві, росіяни вже зруйнували. Останнім часом обстрілюють системи електроенергії, підстанції і таке інше", — пояснив Сєнкевич.

Мер Миколаєва також наголосив, що в місті майже немає військових, адже вони перебувають на передовій. Порядок у Миколаєві підтримує поліція. За його словами, за останній час зменшився рівень бандитизму та інших правопорушень. Міська влада разом із правоохоронцями посилює контроль за безпекою. Збільшується кількість камер спостереження та швидше реагують на інциденти.

"Безпекова ситуація, я можу сказати, покращилась. Порівняно з Миколаєвом 2022–2023 років, сьогодні набагато безпечніше", — додав Сєнкевич.

