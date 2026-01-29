Відео
Головна Одеса Голову Миколаївводоканалу вперше обрали через прозорий конкурс

Голову Миколаївводоканалу вперше обрали через прозорий конкурс

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 22:18
Керівника Миколаївводоканалу вперше обрали через повноцінний прозорий конкурс
Голова Наглядової ради Ганна Монтавон та новий очільник Миколаївводоканалу Геннадій Ізюмов. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 29 січня, Наглядова рада представила нового генерального директора МКП "Миколаївводоканал". Це перший випадок, коли керівника такого підприємства обрали через повноцінну конкурсну процедуру.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

Мер Миколаєва зазначив, що це призначення — результат відкритого конкурсу. У ньому взяли участь 19 кандидатів.

За підсумками кількох етапів відбору Наглядова рада ухвалила рішення призначити Геннадія Ізюмова.

Сєнкевич наголосив, що це перший випадок, коли керівника такого підприємства обрали через повноцінну конкурсну процедуру за принципами сучасного корпоративного управління.

Як відомо, Геннадій Ізюмов має досвід керівництва великими інфраструктурними підприємствами, раніше очолював комунальне підприємство водопостачання та водовідведення у Маріуполі.

Він вже представив чіткий план дій на перші 100 днів: аудит підприємства, стабілізацію роботи та підготовку основи для системних змін.

"Це призначення є важливим кроком у впровадженні сучасних принципів корпоративного управління в Україні, адже вперше керівника комунального підприємства було обрано Наглядовою радою в межах її повноважень, із чітким розподілом ролей між власником, наглядом і виконавчим менеджментом", — прокоментувала голова Наглядової ради Ганна Монтавон.

Нагадаємо, нещодавно мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів в інтерв’ю Новини.LIVE, що у Миколаїв повертаються люди.

Раніше міський голова Миколаєва говорив про те, що більшість бізнесів, які релокувалися з міста, вже не повернуться.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
