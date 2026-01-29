Руководителя Николаевводоканала впервые выбрали через полноценный прозрачный конкурс

Председатель Наблюдательного совета Анна Монтавон и новый глава Николаевводоканала Геннадий Изюмов. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 29 января, Наблюдательный совет представил нового генерального директора ГКП "Николаевводоканал". Это первый случай, когда руководителя такого предприятия выбрали через полноценную конкурсную процедуру.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

Новый руководитель Николаевводоканала — детали

Мэр Николаева отметил, что это назначение — результат открытого конкурса. В нем приняли участие 19 кандидатов.

По итогам нескольких этапов отбора Наблюдательный совет принял решение назначить Геннадия Изюмова.

Сенкевич отметил, что это первый случай, когда руководителя такого предприятия выбрали через полноценную конкурсную процедуру по принципам современного корпоративного управления.

Как известно, Геннадий Изюмов имеет опыт руководства крупными инфраструктурными предприятиями, ранее возглавлял коммунальное предприятие водоснабжения и водоотведения в Мариуполе.

Он уже представил четкий план действий на первые 100 дней: аудит предприятия, стабилизацию работы и подготовку основы для системных изменений.

"Это назначение является важным шагом во внедрении современных принципов корпоративного управления в Украине, ведь впервые руководитель коммунального предприятия был избран Наблюдательным советом в пределах его полномочий, с четким распределением ролей между владельцем, надзором и исполнительным менеджментом", — прокомментировала председатель Наблюдательного совета Анна Монтавон.

