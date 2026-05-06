Запуск питьевой воды в Николаеве: стали известны сроки

Кран в квартире. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Николаеве уже в мае могут запустить подачу питьевой воды в городскую сеть. Сейчас в кранах остается техническая вода, но система проходит финальные этапы подготовки. В городе завершают строительство фильтровальной станции и обновляют сети. Параллельно продолжается завершение ключевых работ, без которых запуск невозможен.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Что известно о запуске

В Николаеве ожидают, что после завершения всех технических этапов вода начнет поступать как питьевая. Окончательный запуск зависит от ввода в эксплуатацию очистных сооружений и передачи их на баланс водоканала. Параллельно продолжается проверка систем и подготовка к стабильной работе всей сети.

"Мы получили информацию, что в мае наконец-то будут запущены эти очистные сооружения и переданы на баланс Николаевводоканала", — сказал Александр Сенкевич.

Почему это заняло время

Проект затянулся из-за сложных технических работ и смены источника воды. Ранее город использовал днепровскую воду, теперь перешел на воду из Южного Буга, которая имеет другие характеристики. Поэтому пришлось строить новую систему очистки и одновременно перестраивать часть сетей в городе.

"Это действительно технические проблемы. За такой короткий срок удивительно, что построили новый водопровод и сейчас завершают фильтровальную станцию", — пояснил Сенкевич.

Долгосрочные планы

Отдельно город развивает новые проекты водоочистки вместе с международными партнерами. Речь идет о строительстве дополнительных фильтровальных станций, которые позволят очищать даже сложную по составу воду. В мэрии отмечают, что это долгосрочная работа, которая продлится еще несколько лет.

"Мы работаем с Европейским инвестиционным банком, чтобы построить дополнительные фильтровальные станции для очистки любой воды до питьевой", — добавил мэр.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 января, Наблюдательный совет представил нового генерального директора ГКП "Николаевводоканал". Это первый случай, когда руководителя такого предприятия выбрали через полноценную конкурсную процедуру.

Также Новини.LIVE писали, что в Николаеве сейчас находится около 450 тысяч человек, среди них — 60 тысяч внутренне перемещенных лиц. В начале полномасштабной войны город массово эвакуировали из-за угрозы штурма и постоянных обстрелов. Это решение, по словам городского головы, помогло уменьшить количество жертв. Впоследствии жители начали постепенно возвращаться.