Миколаївщина буде із урожаєм зерна, а фрукти під питанням

У Миколаївській області не очікують критичних втрат через весняні заморозки. Попри ризики для плодових дерев, аграрії зберігають стриманий оптимізм. Основні посіви в регіоні — це зернові, які менш чутливі до холоду. До того ж зима дала достатньо вологи для майбутнього врожаю.

Про це в ефірі День.LIVE розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Плодові ризики

Весняні заморозки, які прогнозують синоптики, можуть вдарити по плодових деревах. За оцінками експертів галузі, втрати в садівництві місцями можуть сягати до 40%. Втім, для Миколаївщини це не стане критичним фактором через невеликі площі таких насаджень. Основний акцент у регіоні зроблено на зернових культурах. Вони краще переносять короткочасне похолодання, тому загальна ситуація в агросекторі залишається стабільною.

Ставка на врожай

Цього року під засівом — 1,7 мільйона гектарів, що на 7% більше, ніж торік. Із них 700 тисяч гектарів — озимі культури, їх також побільшало на 5%. Зима принесла достатньо опадів, що частково вирішило головну проблему південних регіонів — нестачу вологи. Саме вона зазвичай становить більший ризик для врожаю, ніж холод.

"У нас 1,7 мільйона гектарів під засівом цього року — це більше, ніж торік. Вологи було достатньо, а для нас це головне. Є стриманий оптимізм, що врожаї будуть кращими і аграрії зможуть хоча б частково компенсувати збитки попередніх років", — Віталій Кім.

Прогнози на врожай-2026

Попри побоювання через складну зиму, сади Одещини увійшли у фазу вегетації без критичних втрат. Як зазначає професорка Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко у коментарі для Новини.LIVE, відсутність екстремальних морозів дозволила деревам зберегти потенціал, а нинішній плавний розвиток рослин дає підстави для обережного оптимізму. Оскільки весна видалася відносно прохолодною, цвітіння проходить розтягнуто в часі, що мінімізує ризики одночасного ураження насаджень можливими погодними аномаліями.

Наразі температурний режим в регіоні залишається у межах норми, проте вирішальним фактором для врожаю стане відсутність пізніх приморозків, які минулоріч завдали шкоди аграріям. За словами фахівців, тривале цвітіння хоч і розтягує процес запилення, водночас створює фундамент для високої врожайності.

