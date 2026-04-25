Втрат майже немає: як пережили морози сади на Одещині

Цвітіння фруктових дерев.

Садівничий сезон в Одеській області стартував із позитивних оцінок. Попри морозну та сніжну зиму, дерева добре перенесли сезон і зараз нормально входять у фазу активного росту.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету, Ірина Іщенко.

Сади на Одещині після зими: який стан дерев

Ірина Іщенко пояснює, що для садівників зима завжди залишається одним із ключових періодів року, адже саме після неї стає зрозуміло, наскільки дерева готові до нового сезону. Цього року в Одеській області серйозних побоювань щодо масових пошкоджень не підтвердилося. Дерева в регіоні зберегли хороший стан. За її словами, значних втрат через морози наразі не спостерігається.

"Незважаючи на те, що в нас була доволі холодна зима, враховуючи останні роки, дерева себе дуже добре почувають. Гарно перезимували, практично немає морозобоїх втрат. Наразі проходять поточні фази відновлення вегетації", — зазначає науковиця.

Алича, абрикос та персик уже відцвіли на Одещині

Фахівчиня уточнює, що зараз більшість насаджень поступово виходить із зимового спокою. Ірина Іщенко каже, що рослини мають достатній ресурс для нормального старту весняного сезону. Мовиться насамперед про кісточкові дерева, для яких весняна погода має особливе значення. Ці фруктові наразі вже пройшли важливий етап розвитку.

Читайте також:

"Частина культур, таких як алича, абрикос, персик, практично вже завершують квітування. І вже зовсім скоро почнеться квітування яблуневих і грушевих садів", — каже Ірина Іщенко.

За словами експертки, остаточні прогнози робити ще рано, однак старт сезону для Одещини можна вважати вдалим. Якщо погодні умови не принесуть різких змін, область має хороші шанси на стабільний фруктовий сезон.

Раніше заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Степан Чернявський в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів про причини здорожчання овочів в Одесі. За його словами, зазвичай навесні запаси минулого врожаю майже закінчуються, а новий ще не з’являється у достатній кількості.

Також він повідомив журналістам Новини.LIVE, що в Одеському регіоні фіксують значний дефіцит овочів і фруктів. Йдеться про розрив між тим, скільки регіон споживає, і тим, скільки реально виробляє. Фахівець заявив, що в області дефіцит по овочах близько 240 тисяч тонн, а по фруктах — приблизно 70-80 тисяч тонн.

Окрім цього, Новини.LIVE писали, що ціни на овочі та фрукти в Одесі цієї весни коливаються: одні продукти дорожчають, інші різко падають у ціні. За словами Степана Чернявського, ключовим чинником залишається саме зростання витрат на енергію та пальне, яке закладається у транспортування та зберігання продукції.