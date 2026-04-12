В Одесі не вистачає овочів і фруктів: названо обсяги дефіциту

Овочі на прилавку ринку. Фото: Новини.LIVE

В Одеському регіоні фіксують значний дефіцит овочів і фруктів. Йдеться про розрив між тим, скільки регіон споживає, і тим, скільки реально виробляє. Попри активне виробництво, область не покриває власні потреби, що впливає на ціни та постачання.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Степан Чернявський.

Дефіцит продуктів на Одещині

За словами Степана Чернявського, проблема нестачі овочів і фруктів в Одеській області має системний характер і не є тимчасовим явищем. Експерт каже, що для розуміння ситуації важливо дивитися не лише на врожай, а й на загальні потреби області. Саме ці цифри показують реальну картину і пояснюють, чому виникає дефіцит.

"Наше споживання — це приблизно 414 тисяч тонн овочів і 147 тисяч тонн фруктів. А виробляємо ми значно менше, ніж потрібно для покриття цих обсягів", — розповів Чернявський.

Степан Чернявський уточнює, що різниця між виробництвом і споживанням є критичною. І ця нестача не може бути швидко компенсована без змін у підходах до аграрної політики.

"У нас дефіцит по овочах близько 240 тисяч тонн, а по фруктах — приблизно 70-80 тисяч тонн. Це серйозні цифри, які показують, що регіон не забезпечує себе повністю", — розповів експерт.

Капуста на прилавках ринку. Фото: Новини.LIVE

Складна логістика та зберігання овочів

Однією з ключових причин такої ситуації залишається інфраструктура. Навіть за наявності врожаю без належного зберігання та логістики продукція не може рівномірно потрапляти на ринок.

Експерт наголошує, що вирішення проблеми потребує комплексного підходу. Йдеться не лише про збільшення виробництва, а й про створення умов для стабільного постачання протягом року.

"Якщо ми побудуємо достатню кількість овочесховищ і розвинемо зрошення, то зможемо закрити цей дефіцит. Це дасть можливість стабілізувати ринок і забезпечити область продукцією", — сказав Степан Чернявський.

Жінка йде ринком в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ціни на овочі та фрукти в Одесі цієї весни коливаються: одні продукти дорожчають, інші різко падають у ціні. На це впливають як витрати виробників, так і ситуація із запасами. Адже ринок реагує не лише на попит, а й на загальні економічні умови, які впливають на весь ланцюг: від поля до полиці магазину.

Також Новини.LIVE писали, що фрукти на ринку "Черемушки" в Одесі залишаються дорогими. Більшість продукції імпортна, тому ціни напряму залежать від курсу валют і логістики, а продавці не прогнозують швидкого здешевлення. Наразі мандарини з Туреччини коштують 100-200 грн за кілограм, яблука — 70-80 грн/кг, а полуниця близько 250 грн/кг.

Водночас на ринках міста помітно подорожчали й овочі. Через холодну весну відкритий ґрунт ще не дає врожаю, тому ціни тримаються на високому рівні. Так, редиска коштує близько 90 грн/кг, огірки — 180-250 грн/кг, томати — 250-400 грн/кг, а болгарський перець у середньому 300 грн за кілограм.

