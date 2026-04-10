Ціни на фрукти в Одесі перед Великоднем: ситуація на ринку
Фрукти на ринку "Черемушки" в Одесі перед Великоднем залишаються недешевими. Більшість позицій — імпортні, тому ціни напряму залежать від курсу валют і витрат на доставку. Продавці кажуть, що різкого здешевлення чекати не варто. Максимум — незначні коливання в межах кількох гривень.
Журналісти Новини.LIVE побували на ринку Черемушки в Одесі та дізналися актуальні ціни на фрукти.
Скільки коштують фрукти
Перед Великоднем на одеських базарах чимале різноманіття фруктів. Більшість із них — це імпорт. Станом на зараз на ринку такі ціни:
- гранат — 250 грн/кг
- ківі — 170 грн/кг
- грейпфрут — 120 грн/кг
- мандарини (Туреччина) — 100 грн/кг
- мандарини (Ізраїль) — 200 грн/кг
- апельсини (Іспанія) — 180 грн/кг
- яблука — 70–80 грн/кг
- полуниця — 250 грн/кг
- лохина — 150 грн за коробку (≈1300 грн/кг)
- авокадо — близько 120 грн за штуку
Чому ціни не падають
Фруктовий сегмент виглядає трохи стабільнішим, але без змін не обходиться. Більшість товару — імпорт, тому на ціни впливають одразу кілька факторів. Продавці кажуть, що навіть невеликі зміни курсу чи вартості доставки одразу відчутні на прилавку.
"Основна частина продукції залишається імпортною, а це означає залежність від курсу валют і вартості доставки. При цьому суттєвого здешевлення чекати не доводиться — максимум невеликі коливання", — розповідає продавчиня Лариса.
Вона додає, що подорожчання зачепило не лише фрукти, а й овочі. Ціни на них також не поспішають знижуватися, навіть попри сезон.
"Дуже вплинуло — все подорожчало. Огірки не опускаються, помідори теж. Все залежить від пального. Перці за місяць піднялися десь на 50 гривень, і нічого в ціні не падає", — каже продавчиня.
Чого чекати далі
Продавці не очікують різких змін найближчим часом. За їхніми словами, ситуація залишатиметься приблизно такою ж, як зараз.
"Мені здається, що воно так і залишиться — плюс-мінус. Десь 10–15 гривень можуть бути коливання, це помітно, але по-іншому ніяк", — зазначає Лариса.
Як обрати свіжі фрукти
На початку квітня більшість фруктів — імпортні, тому важливо уважно їх оглядати перед покупкою. Якісні плоди мають виглядати свіжими, без пошкоджень і стороннього запаху. Якщо фрукт має плями або вже м’який — краще не брати. Він або перележав, або неправильно зберігався. Цитрусові варто обирати пружні й важчі за свій розмір — це ознака соковитості. Полуниця має бути сухою, яскравою і без запаху бродіння.
