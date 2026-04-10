Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ціни на фрукти в Одесі перед Великоднем: ситуація на ринку

Ціни на фрукти в Одесі перед Великоднем: ситуація на ринку

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 17:33
Люди купують фрукти на базарі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на ринку "Черемушки" в Одесі перед Великоднем залишаються недешевими. Більшість позицій — імпортні, тому ціни напряму залежать від курсу валют і витрат на доставку. Продавці кажуть, що різкого здешевлення чекати не варто. Максимум — незначні коливання в межах кількох гривень.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку Черемушки в Одесі та дізналися актуальні ціни на фрукти.

Скільки коштують фрукти

Перед Великоднем на одеських базарах чимале різноманіття фруктів. Більшість із них — це імпорт. Станом на зараз на ринку такі ціни:

  • гранат — 250 грн/кг
  • ківі — 170 грн/кг
  • грейпфрут — 120 грн/кг
  • мандарини (Туреччина) — 100 грн/кг
  • мандарини (Ізраїль) — 200 грн/кг
  • апельсини (Іспанія) — 180 грн/кг
  • яблука — 70–80 грн/кг
  • полуниця — 250 грн/кг
  • лохина — 150 грн за коробку (≈1300 грн/кг)
  • авокадо — близько 120 грн за штуку
Полуниця на базарі. Фото: Новини.LIVE

Чому ціни не падають

Фруктовий сегмент виглядає трохи стабільнішим, але без змін не обходиться. Більшість товару — імпорт, тому на ціни впливають одразу кілька факторів. Продавці кажуть, що навіть невеликі зміни курсу чи вартості доставки одразу відчутні на прилавку.

"Основна частина продукції залишається імпортною, а це означає залежність від курсу валют і вартості доставки. При цьому суттєвого здешевлення чекати не доводиться — максимум невеликі коливання", — розповідає продавчиня Лариса.

Продавчиня Лариса про ціни. Фото: Новини.LIVE

Вона додає, що подорожчання зачепило не лише фрукти, а й овочі. Ціни на них також не поспішають знижуватися, навіть попри сезон.

"Дуже вплинуло — все подорожчало. Огірки не опускаються, помідори теж. Все залежить від пального. Перці за місяць піднялися десь на 50 гривень, і нічого в ціні не падає", — каже продавчиня.

Чого чекати далі

Продавці не очікують різких змін найближчим часом. За їхніми словами, ситуація залишатиметься приблизно такою ж, як зараз.

"Мені здається, що воно так і залишиться — плюс-мінус. Десь 10–15 гривень можуть бути коливання, це помітно, але по-іншому ніяк", — зазначає Лариса.

Апельсини на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Як обрати свіжі фрукти

На початку квітня більшість фруктів — імпортні, тому важливо уважно їх оглядати перед покупкою. Якісні плоди мають виглядати свіжими, без пошкоджень і стороннього запаху. Якщо фрукт має плями або вже м’який — краще не брати. Він або перележав, або неправильно зберігався. Цитрусові варто обирати пружні й важчі за свій розмір — це ознака соковитості. Полуниця має бути сухою, яскравою і без запаху бродіння.

Як повідомляли Новини.LIVE, на одеському ринку Черемушки перед Великоднем ціни на молочні продукти залишаються без різких змін. Продавці кажуть, що попит є, але покупці стали обережнішими з витратами. Попри зростання витрат на доставку, вартість намагаються не піднімати. Це допомагає втримати покупців і не втратити продажі.

Також Новини.LIVE писали, що перед святами на ринку "Черемушки" в Одесі зростає попит на свинину. Найчастіше беруть шию, ребра і підчеревину. Продавці кажуть, що товару вистачає, тому ціни різко не "стрибають". Водночас окремі позиції можуть трохи коливатися залежно від обсягу завозу.

Одеса фрукти ринок
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації