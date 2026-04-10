Ціни на фрукти в Одесі перед Великоднем: ситуація на ринку

Люди купують фрукти на базарі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на ринку "Черемушки" в Одесі перед Великоднем залишаються недешевими. Більшість позицій — імпортні, тому ціни напряму залежать від курсу валют і витрат на доставку. Продавці кажуть, що різкого здешевлення чекати не варто. Максимум — незначні коливання в межах кількох гривень.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку Черемушки в Одесі та дізналися актуальні ціни на фрукти.

Скільки коштують фрукти

Перед Великоднем на одеських базарах чимале різноманіття фруктів. Більшість із них — це імпорт. Станом на зараз на ринку такі ціни:

гранат — 250 грн/кг

ківі — 170 грн/кг

грейпфрут — 120 грн/кг

мандарини (Туреччина) — 100 грн/кг

мандарини (Ізраїль) — 200 грн/кг

апельсини (Іспанія) — 180 грн/кг

яблука — 70–80 грн/кг

полуниця — 250 грн/кг

лохина — 150 грн за коробку (≈1300 грн/кг)

авокадо — близько 120 грн за штуку

Полуниця на базарі. Фото: Новини.LIVE

Чому ціни не падають

Фруктовий сегмент виглядає трохи стабільнішим, але без змін не обходиться. Більшість товару — імпорт, тому на ціни впливають одразу кілька факторів. Продавці кажуть, що навіть невеликі зміни курсу чи вартості доставки одразу відчутні на прилавку.

"Основна частина продукції залишається імпортною, а це означає залежність від курсу валют і вартості доставки. При цьому суттєвого здешевлення чекати не доводиться — максимум невеликі коливання", — розповідає продавчиня Лариса.

Продавчиня Лариса про ціни. Фото: Новини.LIVE

Вона додає, що подорожчання зачепило не лише фрукти, а й овочі. Ціни на них також не поспішають знижуватися, навіть попри сезон.

"Дуже вплинуло — все подорожчало. Огірки не опускаються, помідори теж. Все залежить від пального. Перці за місяць піднялися десь на 50 гривень, і нічого в ціні не падає", — каже продавчиня.

Чого чекати далі

Продавці не очікують різких змін найближчим часом. За їхніми словами, ситуація залишатиметься приблизно такою ж, як зараз.

"Мені здається, що воно так і залишиться — плюс-мінус. Десь 10–15 гривень можуть бути коливання, це помітно, але по-іншому ніяк", — зазначає Лариса.

Апельсини на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Як обрати свіжі фрукти

На початку квітня більшість фруктів — імпортні, тому важливо уважно їх оглядати перед покупкою. Якісні плоди мають виглядати свіжими, без пошкоджень і стороннього запаху. Якщо фрукт має плями або вже м’який — краще не брати. Він або перележав, або неправильно зберігався. Цитрусові варто обирати пружні й важчі за свій розмір — це ознака соковитості. Полуниця має бути сухою, яскравою і без запаху бродіння.

Як повідомляли Новини.LIVE, на одеському ринку Черемушки перед Великоднем ціни на молочні продукти залишаються без різких змін. Продавці кажуть, що попит є, але покупці стали обережнішими з витратами. Попри зростання витрат на доставку, вартість намагаються не піднімати. Це допомагає втримати покупців і не втратити продажі.

Також Новини.LIVE писали, що перед святами на ринку "Черемушки" в Одесі зростає попит на свинину. Найчастіше беруть шию, ребра і підчеревину. Продавці кажуть, що товару вистачає, тому ціни різко не "стрибають". Водночас окремі позиції можуть трохи коливатися залежно від обсягу завозу.