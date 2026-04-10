Цены на фрукты в Одессе перед Пасхой: ситуация на рынке

Люди покупают фрукты на базаре. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на рынке "Черемушки" в Одессе перед Пасхой остаются недешевыми. Большинство позиций — импортные, поэтому цены напрямую зависят от курса валют и расходов на доставку. Продавцы говорят, что резкого удешевления ждать не стоит. Максимум - незначительные колебания в пределах нескольких гривен.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке Черемушки в Одессе и узнали актуальные цены на фрукты.

Сколько стоят фрукты

Перед Пасхой на одесских базарах немалое разнообразие фруктов. Большинство из них — это импорт. По состоянию на сейчас на рынке такие цены:

гранат — 250 грн/кг

киви — 170 грн/кг

грейпфрут — 120 грн/кг

мандарины (Турция) — 100 грн/кг

мандарины (Израиль) — 200 грн/кг

апельсины (Испания) — 180 грн/кг

яблоки — 70-80 грн/кг

клубника — 250 грн/кг

голубика — 150 грн за коробку (≈1300 грн/кг)

авокадо — около 120 грн за штуку

Клубника на базаре. Фото: Новини.LIVE

Почему цены не падают

Фруктовый сегмент выглядит немного стабильнее, но без изменений не обходится. Большинство товара — импорт, поэтому на цены влияют сразу несколько факторов. Продавцы говорят, что даже небольшие изменения курса или стоимости доставки сразу ощутимы на прилавке.

"Основная часть продукции остается импортной, а это означает зависимость от курса валют и стоимости доставки. При этом существенного удешевления ждать не приходится — максимум небольшие колебания", — рассказывает продавец Лариса.

Продавщица Лариса о ценах. Фото: Новини.LIVE

Она добавляет, что подорожание задело не только фрукты, но и овощи. Цены на них также не спешат снижаться, даже несмотря на сезон.

"Очень повлияло — все подорожало. Огурцы не опускаются, помидоры тоже. Все зависит от горючего. Перцы за месяц поднялись где-то на 50 гривен, и ничего в цене не падает", — говорит продавщица.

Чего ждать дальше

Продавцы не ожидают резких изменений в ближайшее время. По их словам, ситуация будет оставаться примерно такой же, как сейчас.

"Мне кажется, что оно так и останется — плюс-минус. Где-то 10-15 гривен могут быть колебания, это заметно, но по-другому никак", — отмечает Лариса.

Апельсины на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать свежие фрукты

В начале апреля большинство фруктов — импортные, поэтому важно внимательно их осматривать перед покупкой. Качественные плоды должны выглядеть свежими, без повреждений и постороннего запаха. Если фрукт имеет пятна или уже мягкий — лучше не брать. Он или перележал, или неправильно хранился. Цитрусовые стоит выбирать упругие и тяжелее своего размера — это признак сочности. Клубника должна быть сухой, яркой и без запаха брожения.

