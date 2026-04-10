Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Цены на фрукты в Одессе перед Пасхой: ситуация на рынке

Цены на фрукты в Одессе перед Пасхой: ситуация на рынке

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 17:33
Люди покупают фрукты на базаре. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на рынке "Черемушки" в Одессе перед Пасхой остаются недешевыми. Большинство позиций — импортные, поэтому цены напрямую зависят от курса валют и расходов на доставку. Продавцы говорят, что резкого удешевления ждать не стоит. Максимум - незначительные колебания в пределах нескольких гривен.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке Черемушки в Одессе и узнали актуальные цены на фрукты.

Сколько стоят фрукты

Перед Пасхой на одесских базарах немалое разнообразие фруктов. Большинство из них — это импорт. По состоянию на сейчас на рынке такие цены:

  • гранат — 250 грн/кг
  • киви — 170 грн/кг
  • грейпфрут — 120 грн/кг
  • мандарины (Турция) — 100 грн/кг
  • мандарины (Израиль) — 200 грн/кг
  • апельсины (Испания) — 180 грн/кг
  • яблоки — 70-80 грн/кг
  • клубника — 250 грн/кг
  • голубика — 150 грн за коробку (≈1300 грн/кг)
  • авокадо — около 120 грн за штуку
Клубника на базаре. Фото: Новини.LIVE

Почему цены не падают

Фруктовый сегмент выглядит немного стабильнее, но без изменений не обходится. Большинство товара — импорт, поэтому на цены влияют сразу несколько факторов. Продавцы говорят, что даже небольшие изменения курса или стоимости доставки сразу ощутимы на прилавке.

"Основная часть продукции остается импортной, а это означает зависимость от курса валют и стоимости доставки. При этом существенного удешевления ждать не приходится — максимум небольшие колебания", — рассказывает продавец Лариса.

Продавщица Лариса о ценах. Фото: Новини.LIVE

Она добавляет, что подорожание задело не только фрукты, но и овощи. Цены на них также не спешат снижаться, даже несмотря на сезон.

"Очень повлияло — все подорожало. Огурцы не опускаются, помидоры тоже. Все зависит от горючего. Перцы за месяц поднялись где-то на 50 гривен, и ничего в цене не падает", — говорит продавщица.

Чего ждать дальше

Продавцы не ожидают резких изменений в ближайшее время. По их словам, ситуация будет оставаться примерно такой же, как сейчас.

"Мне кажется, что оно так и останется — плюс-минус. Где-то 10-15 гривен могут быть колебания, это заметно, но по-другому никак", — отмечает Лариса.

Апельсины на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать свежие фрукты

В начале апреля большинство фруктов — импортные, поэтому важно внимательно их осматривать перед покупкой. Качественные плоды должны выглядеть свежими, без повреждений и постороннего запаха. Если фрукт имеет пятна или уже мягкий — лучше не брать. Он или перележал, или неправильно хранился. Цитрусовые стоит выбирать упругие и тяжелее своего размера — это признак сочности. Клубника должна быть сухой, яркой и без запаха брожения.

Как сообщали Новини.LIVE, на одесском рынке Черемушки перед Пасхой цены на молочные продукты остаются без резких изменений. Продавцы говорят, что спрос есть, но покупатели стали осторожнее с расходами. Несмотря на рост расходов на доставку, стоимость стараются не поднимать. Это помогает удержать покупателей и не потерять продажи.

Также Новини.LIVE писали, что перед праздниками на рынке "Черемушки" в Одессе растет спрос на свинину. Чаще всего берут шею, ребра и подчеревину. Продавцы говорят, что товара хватает, поэтому цены резко не "прыгают". В то же время отдельные позиции могут немного колебаться в зависимости от объема завоза.

Одесса фрукты рынок
Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации