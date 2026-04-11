Головна Одеса В Одесі ціни на овочі нестабільні: що відбувається на ринку

В Одесі ціни на овочі нестабільні: що відбувається на ринку

Дата публікації: 11 квітня 2026 19:38
В Одесі ціни на овочі нестабільні: що відбувається на ринку
Люди на ринку в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ціни на овочі та фрукти в Одесі цієї весни коливаються: одні продукти дорожчають, інші різко падають у ціні. На це впливають як витрати виробників, так і ситуація із запасами. Адже ринок реагує не лише на попит, а й на загальні економічні умови, які впливають на весь ланцюг — від поля до полиці магазину.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Степан Чернявський.

Здорожчання продуктів в Одесі

За словами Степана Чернявського, ключовим чинником залишається саме зростання витрат на енергію. Йдеться не лише про електрику, а й про пальне, яке закладається у транспортування та зберігання продукції. У підсумку навіть звичайні овочі дорожчають через загальне підвищення витрат у секторі.

"Я вважаю, що підвищення цін сьогодні на овочі і продукти харчування пов’язане зі збільшенням цін на енергоносії. Це впливає на собівартість і в кінцевому результаті відображається на ціні для споживача", — сказав експерт.

Картопля на ринку в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Коли ціни на овочі опускаються

Водночас ситуація на ринку залишається нерівномірною. Поряд із подорожчанням одних продуктів інші можуть різко дешевшати, і це також важлива частина картини. Така різниця пояснюється тим, що ринок не завжди встигає збалансувати обсяги виробництва і можливості зберігання. Чернявський каже, що саме перенасичення ринку окремими позиціями призводить до обвалу цін. 

"Я був здивований, що на деякі овочі ціни дуже сильно впали. Наприклад, на цибулю і моркву вони просто звалилися, а іноді навіть нижчі за собівартість. Це говорить про перенасичення ринку і проблеми зі зберіганням", — каже Степан Чернявський.

Саме в таких умовах споживачі можуть частково зекономити. Коли пропозиція перевищує попит, ціни на базові продукти тимчасово знижуються, і це стає можливістю купувати дешевше.

Цибуля, яку продають на одеському "Привозі". Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Нестача сховищ для овочів і фруктів

Однак експерт підкреслює, що причина таких "цінових гойдалок" — системна. Без належної інфраструктури ринок не здатен рівномірно розподіляти продукцію протягом року, тому ціни можуть змінюватися різко і непередбачувано.

"Якби була достатня кількість овочесховищ, ціни не коливалися б так сильно. Не було б ситуації, коли в один період — 20-30 гривень, а потім — 4-5. Це наслідок того, що ринок або перенасичений, або не може зберегти продукцію", — додав Чернявський.

Морква на прилавку одеськго ринку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ціни на овочі і фрукти в Одесі

Новини.LIVE раніше повідомляли, що фрукти на ринку "Черемушки" в Одесі залишаються недешевими. Більшість позицій — імпортні, тому ціни напряму залежать від курсу валют і витрат на доставку. Продавці кажуть, що різкого здешевлення чекати не варто. Станом на зараз на ринку такі ціни:

  • мандарини (Туреччина) — 100-200 грн/кг
  • яблука — 70–80 грн/кг
  • полуниця — 250 грн/кг

Також Новини.LIVE писали, що на ринках Одеси помітно подорожчали овочі. Найбільше це відчувається у тепличній та привізній продукції. Через холодну весну відкритий ґрунт ще не дає врожаю, тому ціни на популярні позиції тримаються високими: 

  • Редиска — 90 грн/кг
  • Огірки — 180- 250 грн/кг
  • Томати — 250-400 грн/кг
  • Перець болгарський — 300 грн/кг

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
