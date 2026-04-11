Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе цены на овощи нестабильны: что происходит на рынке

В Одессе цены на овощи нестабильны: что происходит на рынке

Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 19:38
В Одессе цены на овощи нестабильны: что происходит на рынке
Люди на рынке в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Цены на овощи и фрукты в Одессе этой весной колеблются: одни продукты дорожают, другие резко падают в цене. На это влияют как расходы производителей, так и ситуация с запасами. Ведь рынок реагирует не только на спрос, но и на общие экономические условия, которые влияют на всю цепь - от поля до полки магазина.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Степан Чернявский.

Подорожание продуктов в Одессе

По словам Степана Чернявского, ключевым фактором остается именно рост расходов на энергию. Речь идет не только об электричестве, но и о горючем, которое закладывается в транспортировку и хранение продукции. В итоге даже обычные овощи дорожают из-за общего повышения расходов в секторе.

"Я считаю, что повышение цен сегодня на овощи и продукты питания связано с увеличением цен на энергоносители. Это влияет на себестоимость и в конечном итоге отражается на цене для потребителя", — сказал эксперт.

Картопля на полицях Привозу в Одесі
Картофель на рынке в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Когда цены на овощи опускаются

В то же время ситуация на рынке остается неравномерной. Наряду с подорожанием одних продуктов другие могут резко дешеветь, и это также важная часть картины. Такая разница объясняется тем, что рынок не всегда успевает сбалансировать объемы производства и возможности хранения. Чернявский говорит, что именно перенасыщение рынка отдельными позициями приводит к обвалу цен.

"Я был удивлен, что на некоторые овощи цены очень сильно упали. Например, на лук и морковь они просто свалились, а иногда даже ниже себестоимости. Это говорит о перенасыщении рынка и проблемах с хранением", — говорит Степан Чернявский.

Именно в таких условиях потребители могут частично сэкономить. Когда предложение превышает спрос, цены на базовые продукты временно снижаются, и это становится возможностью покупать дешевле.

Цибуля на полицях одеського ринку Привоз
Лук, который продают на одесском "Привозе". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Нехватка хранилищ для овощей и фруктов

Однако эксперт подчеркивает, что причина таких "ценовых качелей" — системная. Без надлежащей инфраструктуры рынок не способен равномерно распределять продукцию в течение года, поэтому цены могут меняться резко и непредсказуемо.

"Если бы было достаточное количество овощехранилищ, цены не колебались бы так сильно. Не было бы ситуации, когда в один период — 20-30 гривен, а потом — 4-5. Это следствие того, что рынок либо перенасыщен, либо не может сохранить продукцию", — добавил Чернявский.

Морква на продаж на ринку
Морковь на прилавке одесского рынка. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Цены на овощи и фрукты в Одессе

Новини.LIVE ранее сообщали, что фрукты на рынке "Черемушки" в Одессе остаются недешевыми. Большинство позиций — импортные, поэтому цены напрямую зависят от курса валют и расходов на доставку. Продавцы говорят, что резкого удешевления ждать не стоит. По состоянию на сейчас на рынке такие цены:

  • мандарины (Турция) — 100-200 грн/кг
  • яблоки — 70-80 грн/кг
  • клубника — 250 грн/кг

Также Новини.LIVE писали, что на рынках Одессы заметно подорожали овощи. Больше всего это ощущается в тепличной и привозной продукции. Из-за холодной весны открытый грунт еще не дает урожая, поэтому цены на популярные позиции держатся высокими:

  • Редис — 90 грн/кг
  • Огурцы — 180- 250 грн/кг
  • Томаты — 250-400 грн/кг
  • Перец болгарский — 300 грн/кг

овощи Новости Одессы цены на продукты
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации