В Одессе цены на овощи нестабильны: что происходит на рынке

Люди на рынке в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Цены на овощи и фрукты в Одессе этой весной колеблются: одни продукты дорожают, другие резко падают в цене. На это влияют как расходы производителей, так и ситуация с запасами. Ведь рынок реагирует не только на спрос, но и на общие экономические условия, которые влияют на всю цепь - от поля до полки магазина.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Степан Чернявский.

Подорожание продуктов в Одессе

По словам Степана Чернявского, ключевым фактором остается именно рост расходов на энергию. Речь идет не только об электричестве, но и о горючем, которое закладывается в транспортировку и хранение продукции. В итоге даже обычные овощи дорожают из-за общего повышения расходов в секторе.

"Я считаю, что повышение цен сегодня на овощи и продукты питания связано с увеличением цен на энергоносители. Это влияет на себестоимость и в конечном итоге отражается на цене для потребителя", — сказал эксперт.

Картофель на рынке в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Когда цены на овощи опускаются

В то же время ситуация на рынке остается неравномерной. Наряду с подорожанием одних продуктов другие могут резко дешеветь, и это также важная часть картины. Такая разница объясняется тем, что рынок не всегда успевает сбалансировать объемы производства и возможности хранения. Чернявский говорит, что именно перенасыщение рынка отдельными позициями приводит к обвалу цен.

"Я был удивлен, что на некоторые овощи цены очень сильно упали. Например, на лук и морковь они просто свалились, а иногда даже ниже себестоимости. Это говорит о перенасыщении рынка и проблемах с хранением", — говорит Степан Чернявский.

Именно в таких условиях потребители могут частично сэкономить. Когда предложение превышает спрос, цены на базовые продукты временно снижаются, и это становится возможностью покупать дешевле.

Лук, который продают на одесском "Привозе". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Нехватка хранилищ для овощей и фруктов

Однако эксперт подчеркивает, что причина таких "ценовых качелей" — системная. Без надлежащей инфраструктуры рынок не способен равномерно распределять продукцию в течение года, поэтому цены могут меняться резко и непредсказуемо.

"Если бы было достаточное количество овощехранилищ, цены не колебались бы так сильно. Не было бы ситуации, когда в один период — 20-30 гривен, а потом — 4-5. Это следствие того, что рынок либо перенасыщен, либо не может сохранить продукцию", — добавил Чернявский.

Морковь на прилавке одесского рынка. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Цены на овощи и фрукты в Одессе

Новини.LIVE ранее сообщали, что фрукты на рынке "Черемушки" в Одессе остаются недешевыми. Большинство позиций — импортные, поэтому цены напрямую зависят от курса валют и расходов на доставку. Продавцы говорят, что резкого удешевления ждать не стоит. По состоянию на сейчас на рынке такие цены:

мандарины (Турция) — 100-200 грн/кг

яблоки — 70-80 грн/кг

клубника — 250 грн/кг

Также Новини.LIVE писали, что на рынках Одессы заметно подорожали овощи. Больше всего это ощущается в тепличной и привозной продукции. Из-за холодной весны открытый грунт еще не дает урожая, поэтому цены на популярные позиции держатся высокими: