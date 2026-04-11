В Одессе цены на овощи нестабильны: что происходит на рынке
Цены на овощи и фрукты в Одессе этой весной колеблются: одни продукты дорожают, другие резко падают в цене. На это влияют как расходы производителей, так и ситуация с запасами. Ведь рынок реагирует не только на спрос, но и на общие экономические условия, которые влияют на всю цепь - от поля до полки магазина.
Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Степан Чернявский.
Подорожание продуктов в Одессе
По словам Степана Чернявского, ключевым фактором остается именно рост расходов на энергию. Речь идет не только об электричестве, но и о горючем, которое закладывается в транспортировку и хранение продукции. В итоге даже обычные овощи дорожают из-за общего повышения расходов в секторе.
"Я считаю, что повышение цен сегодня на овощи и продукты питания связано с увеличением цен на энергоносители. Это влияет на себестоимость и в конечном итоге отражается на цене для потребителя", — сказал эксперт.
Когда цены на овощи опускаются
В то же время ситуация на рынке остается неравномерной. Наряду с подорожанием одних продуктов другие могут резко дешеветь, и это также важная часть картины. Такая разница объясняется тем, что рынок не всегда успевает сбалансировать объемы производства и возможности хранения. Чернявский говорит, что именно перенасыщение рынка отдельными позициями приводит к обвалу цен.
"Я был удивлен, что на некоторые овощи цены очень сильно упали. Например, на лук и морковь они просто свалились, а иногда даже ниже себестоимости. Это говорит о перенасыщении рынка и проблемах с хранением", — говорит Степан Чернявский.
Именно в таких условиях потребители могут частично сэкономить. Когда предложение превышает спрос, цены на базовые продукты временно снижаются, и это становится возможностью покупать дешевле.
Нехватка хранилищ для овощей и фруктов
Однако эксперт подчеркивает, что причина таких "ценовых качелей" — системная. Без надлежащей инфраструктуры рынок не способен равномерно распределять продукцию в течение года, поэтому цены могут меняться резко и непредсказуемо.
"Если бы было достаточное количество овощехранилищ, цены не колебались бы так сильно. Не было бы ситуации, когда в один период — 20-30 гривен, а потом — 4-5. Это следствие того, что рынок либо перенасыщен, либо не может сохранить продукцию", — добавил Чернявский.
Цены на овощи и фрукты в Одессе
Новини.LIVE ранее сообщали, что фрукты на рынке "Черемушки" в Одессе остаются недешевыми. Большинство позиций — импортные, поэтому цены напрямую зависят от курса валют и расходов на доставку. Продавцы говорят, что резкого удешевления ждать не стоит. По состоянию на сейчас на рынке такие цены:
- мандарины (Турция) — 100-200 грн/кг
- яблоки — 70-80 грн/кг
- клубника — 250 грн/кг
Также Новини.LIVE писали, что на рынках Одессы заметно подорожали овощи. Больше всего это ощущается в тепличной и привозной продукции. Из-за холодной весны открытый грунт еще не дает урожая, поэтому цены на популярные позиции держатся высокими:
- Редис — 90 грн/кг
- Огурцы — 180- 250 грн/кг
- Томаты — 250-400 грн/кг
- Перец болгарский — 300 грн/кг
