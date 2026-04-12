Главная Одесса В Одессе не хватает овощей и фруктов: названы объемы дефицита

В Одессе не хватает овощей и фруктов: названы объемы дефицита

Дата публикации 12 апреля 2026 18:28
Овощи на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

В Одесском регионе фиксируют значительный дефицит овощей и фруктов. Речь идет о разрыве между тем, сколько регион потребляет, и тем, сколько реально производит. Несмотря на активное производство, область не покрывает собственные потребности, что влияет на цены и поставки.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Степан Чернявский.

Дефицит продуктов в Одесской области

По словам Степана Чернявского, проблема нехватки овощей и фруктов в Одесской области имеет системный характер и не является временным явлением. Эксперт говорит, что для понимания ситуации важно смотреть не только на урожай, но и на общие потребности области. Именно эти цифры показывают реальную картину и объясняют, почему возникает дефицит.

"Наше потребление — это примерно 414 тысяч тонн овощей и 147 тысяч тонн фруктов. А производим мы значительно меньше, чем нужно для покрытия этих объемов", — рассказал Чернявский.

Степан Чернявский уточняет, что разница между производством и потреблением является критической. И эта нехватка не может быть быстро компенсирована без изменений в подходах к аграрной политике.

Читайте также:

"У нас дефицит по овощам около 240 тысяч тонн, а по фруктам - примерно 70-80 тысяч тонн. Это серьезные цифры, которые показывают, что регион не обеспечивает себя полностью", — рассказал эксперт.

Капуста на прилавках рынка. Фото: Новини.LIVE

Сложная логистика и хранение овощей

Одной из ключевых причин такой ситуации остается инфраструктура. Даже при наличии урожая без надлежащего хранения и логистики продукция не может равномерно попадать на рынок.

Эксперт отмечает, что решение проблемы требует комплексного подхода. Речь идет не только об увеличении производства, но и о создании условий для стабильных поставок в течение года.

"Если мы построим достаточное количество овощехранилищ и разовьем орошение, то сможем закрыть этот дефицит. Это даст возможность стабилизировать рынок и обеспечить область продукцией", — сказал Степан Чернявский.

Женщина идет по рынку в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE сообщали, что цены на овощи и фрукты в Одессе этой весной колеблются: одни продукты дорожают, другие резко падают в цене. На это влияют как расходы производителей, так и ситуация с запасами. Ведь рынок реагирует не только на спрос, но и на общие экономические условия, которые влияют на всю цепь: от поля до полки магазина.

Также Новини.LIVE писали, что фрукты на рынке "Черемушки" в Одессе остаются дорогими. Большинство продукции импортная, поэтому цены напрямую зависят от курса валют и логистики, а продавцы не прогнозируют быстрого удешевления. Сейчас мандарины из Турции стоят 100-200 грн за килограмм, яблоки — 70-80 грн/кг, а клубника около 250 грн/кг.

В то же время на рынках города заметно подорожали и овощи. Из-за холодной весны открытый грунт еще не дает урожая, поэтому цены держатся на высоком уровне. Так, редиска стоит около 90 грн/кг, огурцы — 180-250 грн/кг, томаты — 250-400 грн/кг, а болгарский перец в среднем 300 грн за килограмм.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
