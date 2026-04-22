Холодна зима на Одещині може пошкодити врожай фруктів: прогнози

Після непростої зими аграрії Одещини уважно стежать за станом садів і формують перші прогнози на врожай. Попри побоювання через холодний період, нинішня весна дає обережний оптимізм: дерева добре перенесли зиму і вже активно входять у фазу вегетації. Водночас остаточні висновки робити зарано — попереду ще період можливих погодних ризиків, які традиційно впливають на врожайність.

Журналісти Новини.LIVE поговорили прро поточну ситуацію та перспективи на врожай 2026 року з професоркою кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Іриною Іщенко.

Як перезимували сади

Дерева вийшли із зимового періоду без значних пошкоджень і поступово переходять до активної фази розвитку. Ранньоквітучі культури вже завершують цвітіння, тоді як інші лише наближаються до цього етапу. Наразі в садах спостерігається плавний і поступовий розвиток.

"В цілому, якщо говорити про нашу область, критичних температур не спостерігалося, навіть ті приморозки, які були, значної шкоди не завдали. Квітування триває доволі розтягнуто, і якщо не буде пізніх приморозків, які були, наприклад, минулого року, то є всі підстави очікувати доволі високі врожаї", — зазначає професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко.

Через відносно прохолодну весну процес цвітіння проходить не стрімко, а розтягнуто в часі. З одного боку, зменшує ризики одночасного ураження рослин, а з іншого — впливає на процес запилення, який також триває довше. У цілому ж температурний режим відповідає сезонним нормам, що позитивно позначається на стані насаджень.

Обробка дерев

Саме зараз важливо не проґавити період захисту рослин від хвороб. Весняна волога та помірні температури створюють сприятливі умови для розвитку грибкових інфекцій, які можуть суттєво вплинути на майбутній врожай.

"Якщо зараз не провести обробки, то можна зіткнутися з такими проблемами, як моніліоз або кучерявість листя персика. Саме в цей період інфекції проникають у дерева і надалі активно розвиваються", — пояснює експертка.

Серед основних ризиків для садів Одещини аграрії традиційно виділяють пізні весняні приморозки. Саме вони здатні завдати найбільшої шкоди вже сформованим квітам і зав’язі. Втім, за останні роки господарства частково адаптувалися до цих викликів і застосовують різні методи захисту.

Високі температури літом

Питання високих температур у літній період для садів Одещини залишається одним із ключових факторів, який може вплинути на врожай. В умовах зміни клімату аграрії дедалі частіше стикаються з тривалими періодами спеки та дефіцитом вологи. Водночас галузь поступово адаптується до нових реалій — зокрема, через відновлення систем зрошення та підбір більш стійких культур і сортів. В області вже розпочато програму відновлення зрошення, що є критично важливим для стабільності врожаїв. Втім, реалізація таких проєктів потребує значних ресурсів — як водних, так і фінансових.

"Дуже погано при таких температурах буде почуватися насіннячкова група, особливо без зрошення — це яблука, груші, айва. Все решта, що типове для нашого регіону, такі температури витримує значно краще", — пояснює Ірина Іщенко.

Основу садів Одещини традиційно складають кісточкові культури — персики, абрикоси, сливи. Завдяки своїм біологічним особливостям вони краще пристосовані до посушливого клімату і легше переносять спеку. До того ж у літній період, коли температура досягає пікових значень, ці культури вже не перебувають у фазі цвітіння, а отже — менш вразливі до температурних стресів. Водночас тривала спека у поєднанні з низькою вологістю може мати свої наслідки.

"Може бути часткове опадання зав’язі, можуть виникати дефекти плодів. Це більше впливає на товарність, ніж на сам обсяг врожаю", — зазначає експертка.

Попри періодичні температурні піки, фахівці не прогнозують тривалих екстремальних хвиль спеки. Водночас короткочасні підвищення температури до дуже високих значень — зокрема до 40+ градусів у повітрі та ще більше на поверхні ґрунту — залишаються цілком імовірними.

Одеська селекція

Важливу роль у адаптації садівництва відіграє селекція. Українські науковці працюють над створенням нових сортів, які краще витримують посуху, спеку та інші кліматичні виклики. Паралельно аграрії активно впроваджують і сорти з південних регіонів, де високі температури є нормою. Станом на сьогодні більшість садів Одещини демонструє позитивну динаміку. Персики перебувають у хорошому стані, абрикоси — залежно від сорту — вже завершили або завершують цвітіння, а сливи традиційно показують стабільні результати.

"Якщо фермери зможуть вчасно обробити насадження і знайдуть робочу силу для збору врожаю, то є всі підстави очікувати високі врожаї і гарну товарну якість", — підкреслює Ірина Іщенко.

Втім, кадровий дефіцит залишається одним із серйозних викликів для галузі. Саме на етапі збору врожаю нестача працівників може вплинути на кінцевий результат не менше, ніж погодні умови.

Нові сорти на Одещині

Паралельно в регіоні триває поступове оновлення садів. Старі насадження замінюють новими, більш продуктивними та адаптованими до сучасних умов. Також розширюється спектр культур — зокрема, зростає інтерес до горіхоплідних, таких як мигдаль і фундук. Окрему увагу приділяють і розвитку вишневих садів, які наразі є дефіцитними для регіону. Водночас їх вирощування має свої особливості, зокрема потребує механізованого збору.

"Сучасні технології вирощування вишні передбачають комбайнове збирання. Для цього потрібні спеціальні сорти — щільні та транспортабельні", — пояснює експертка.

Загалом, попри всі виклики — кліматичні, економічні та кадрові — садівництво на Одещині продовжує розвиватися. І хоча цей процес не є швидким через високу вартість закладання нових садів, галузь поступово адаптується до нових умов і зберігає потенціал для стабільних урожаїв у майбутньому.

