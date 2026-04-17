В Одесі подорожчали продукти: ціни на Київському базарі в квітні

Чоловік купує редиску. Фото: Новини.LIVE

Весняний базар в Одесі цього року постійно в умовах цінових коливань. Попри сезонне оновлення асортименту, здешевлення, на яке розраховують покупці, відбувається не завжди. Головний фактор — подорожчання пального, яке впливає на всі етапи — від доставки до зберігання продукції. У результаті ціни змінюються майже щодня, а ринок змушений підлаштовуватись під нові умови.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському базарі в Одесі, щоб дізнатися актуальну вартість продуктів цього тижня.

Овочі на базарі

Найбільш чутливо на ці зміни реагує овочевий сегмент. Весна ще не дала стабільного врожаю з відкритого ґрунту, тому значна частина продукції залежить від теплиць і логістики. Це автоматично закладає додаткові витрати у вартість товару. Продавці кажуть, що намагаються стримувати ціни, але можливості для цього обмежені.

"В кожен день росте ціна, тому що топливо дорожчає. Через це дорожчають і овочі, і всі продукти. Ми намагаємося тримати трохи нижчі ціни, щоб людям було доступніше", — каже продавець Едуард.

Продавець Едуард про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Гриби — 140 грн/кг

Огірки — 150 грн/кг

Капуста молода (Ізмаїл) — 70 грн/кг

Помідори (органіка) — 190 грн/кг

Помідори — 220 грн/кг

Редис — 90 грн/кг

Редис (уцінка) — 35 грн/кг

Головка капусти на базарі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Фруктовий сегмент також залежить від вартості пального та закупівельних цін. Перед Великоднем тут спостерігалося помітне зростання вартості, однак після свят ситуація частково стабілізувалася. Продавці зазначають, що ціни можуть змінюватися навіть протягом тижня — залежно від нових поставок.

Читайте також:

"Перед Пасхою все дуже зросло, але зараз трохи подешевшало. Сьогодні вже закупка дешевша, ніж була минулого тижня", — розповідає продавчиня Ірина.

Продавчиня Ірина про вартість фруктів. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Виноград — 450 грн/кг

Слива — 400 грн/кг

Яблука — 70–80 грн/кг

Банани — 100 грн/кг

Ківі — 180 грн/кг

Мандарини — 150 грн/кг

Апельсини — 250 грн/кг

Лимони — 180 грн/кг

Гранат — 250 грн/кг

Ананас — 350 грн/шт

Авокадо — 120 грн/шт

Лохина — 650 грн/кг

Апельсини на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базарі

Зелень — одна з найбільш нестабільних категорій на ринку. Її ціна може змінюватися буквально з дня в день, що безпосередньо впливає на поведінку покупців. Через швидке псування і складність зберігання продавці змушені працювати з невеликими обсягами.

"Сьогодні може бути дорожче, завтра на 5–10 гривень дешевше. Але це все впливає на людей: якщо вчора редиска була 70, а сьогодні 90 — це вже відчутно", — пояснює продавчиня Лена.

Продавчиня Лена про вартість зелені. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені

Шпинат — 25 грн/пучок

Салат — 25 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Рукола — 20–30 грн/пучок

Петрушка — 20–25 грн/пучок

Зелена цибуля — 20 грн/пучок

Листя салату на базарі. Фото: Новини.LIVE

М’ясо на базарі

У м’ясному сегменті ситуація більш стабільна, хоча й тут відчувається вплив загальних економічних факторів. Продавці роблять ставку на асортимент і якість, намагаючись утримати покупця не лише ціною. Весною зростає попит на готові до приготування продукти — мариноване м’ясо, птицю, напівфабрикати.

"У нас є і телятина, і говядина маринована в чесночному соусі. У нас ще тут є, грудка качки, перепіла, куриця маринована теж. Все є на різний смак, тільки ж приходьте", — каже продавчиня Валентина.

Продавчиня Валентина про вартість м’яса. Фото: Новини.LIVE

Вартість м’яса

Свинина — 270 грн/кг

Шийка — 380 грн/кг

Почеревина — 250 грн/кг

Сало — 200 грн/кг

Телятина — 450 грн/кг

Яловичина — 300–380 грн/кг

Стейки — 330 грн/кг

Грудинка — 250 грн/кг

Печінка — 320 грн/кг

Курча (маринована) — 250 грн/кг

Куряче філе на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Риба на базарі

Рибні ряди також намагаються втримати баланс між ціною і попитом. Хоча витрати зростають, продавці свідомо не закладають максимальну націнку, щоб не втратити клієнтів. Це дозволяє зберігати відносну доступність продукції навіть у період подорожчання.

"Ціни трохи піднімаються через паливо, але ми намагаємося триматися в рамках і робимо мінімальну націнку", — зазначає продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про вартість риби. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби

Оселедець копчений — 230 грн/кг

Хамса/оселедець малосольний — 180 грн/кг

Кілька балтійська — 170 грн/кг

Кілька морожена — 170 грн/кг

Мойва — 220 грн/кг

Салака — 120 грн/кг

Брюшка форелі — 260 грн/кг

Обріз сьомги — 600 грн/кг

Хребти рибні — 110 грн/кг

Хек молочний — 185 грн/кг

Креветки великі — 450 грн/кг

Креветки дрібні — 350 грн/кг

Креветки королівські — 450 грн/кг

Кальмар — 300 грн/кг

Скумбрія на базарі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Загалом весняний Київський базар демонструє ситуацію постійної адаптації. Ціни не мають стабільності — вони або повільно зростають, або коливаються залежно від поставок і витрат. Покупці реагують стримано: купують менше, але не відмовляються від базових продуктів.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеському регіоні фіксують значний дефіцит овочів і фруктів. Йдеться про розрив між тим, скільки регіон споживає, і тим, скільки реально виробляє. Попри активне виробництво, область не покриває власні потреби, що впливає на ціни та постачання.

Також Новини.LIVE писали, що ціни на овочі та фрукти в Одесі цієї весни коливаються: одні продукти дорожчають, інші різко падають у ціні. На це впливають як витрати виробників, так і ситуація із запасами. Адже ринок реагує не лише на попит, а й на загальні економічні умови, які впливають на весь ланцюг — від поля до полиці магазину.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася