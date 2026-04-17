В Одессе подорожали продукты: цены на Киевском рынке в апреле

Мужчина покупает редиску. Фото: Новини.LIVE

Весенний базар в Одессе в этом году постоянно в условиях ценовых колебаний. Несмотря на сезонное обновление ассортимента, удешевление, на которое рассчитывают покупатели, происходит не всегда. Главный фактор — подорожание топлива, которое влияет на все этапы — от доставки до хранения продукции. В результате цены меняются почти ежедневно, а рынок вынужден подстраиваться под новые условия.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском базаре в Одессе, чтобы узнать актуальную стоимость продуктов на этой неделе.

Овощи на базаре

Наиболее чувствительно на эти изменения реагирует овощной сегмент. Весна еще не дала стабильного урожая из открытого грунта, поэтому значительная часть продукции зависит от теплиц и логистики. Это автоматически закладывает дополнительные расходы в стоимость товара. Продавцы говорят, что пытаются сдерживать цены, но возможности для этого ограничены.

"В каждый день растут цены, потому что топливо дорожает. Из-за этого дорожают и овощи, и все продукты. Мы стараемся держать немного ниже цены, чтобы людям было доступнее", — говорит продавец Эдуард.

Продавец Эдуард о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Грибы — 140 грн/кг

Огурцы — 150 грн/кг

Капуста молодая (Измаил) — 70 грн/кг

Помидоры (органика) — 190 грн/кг

Помидоры — 220 грн/кг

Редис — 90 грн/кг

Редис (уценка) — 35 грн/кг

Головка капусты на базаре. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Фруктовый сегмент также зависит от стоимости топлива и закупочных цен. Перед Пасхой здесь наблюдался заметный рост стоимости, однако после праздников ситуация частично стабилизировалась. Продавцы отмечают, что цены могут меняться даже в течение недели — в зависимости от новых поставок.

Читайте также:

"Перед Пасхой все очень выросло, но сейчас немного подешевело. Сегодня уже закупка дешевле, чем была на прошлой неделе", — рассказывает продавщица Ирина.

Продавщица Ирина о стоимости фруктов. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Виноград — 450 грн/кг

Слива — 400 грн/кг

Яблоки — 70-80 грн/кг

Бананы — 100 грн/кг

Киви — 180 грн/кг

Мандарины — 150 грн/кг

Апельсины — 250 грн/кг

Лимоны — 180 грн/кг

Гранат — 250 грн/кг

Ананас — 350 грн/шт

Авокадо — 120 грн/шт

Голубика — 650 грн/кг

Апельсины на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базаре

Зелень — одна из самых нестабильных категорий на рынке. Ее цена может меняться буквально изо дня в день, что напрямую влияет на поведение покупателей. Из-за быстрой порчи и сложности хранения продавцы вынуждены работать с небольшими объемами.

"Сегодня может быть дороже, завтра на 5-10 гривен дешевле. Но это все влияет на людей: если вчера редиска была 70, а сегодня 90 — это уже ощутимо", — объясняет продавщица Лена.

Продавщица Лена о цене зелени. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени

Шпинат — 25 грн/пучок

Салат — 25 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Рукола — 20-30 грн/пучок

Петрушка — 20-25 грн/пучок

Зеленый лук — 20 грн/пучок

Листья салата на базаре. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

В мясном сегменте ситуация более стабильная, хотя и здесь чувствуется влияние общих экономических факторов. Продавцы делают ставку на ассортимент и качество, пытаясь удержать покупателя не только ценой. Весной растет спрос на готовые к приготовлению продукты — маринованное мясо, птицу, полуфабрикаты.

"У нас есть и телятина, и говядина маринованная в чесночном соусе. У нас еще здесь есть, грудка утки, перепела, курица маринованная тоже. Все есть на разный вкус, только приходите", — говорит продавщица Валентина.

Продавщица Валентина о стоимости мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса

Свинина — 270 грн/кг

Шейка — 380 грн/кг

Почеревина — 250 грн/кг

Сало — 200 грн/кг

Телятина — 450 грн/кг

Говядина — 300-380 грн/кг

Стейки — 330 грн/кг

Грудинка — 250 грн/кг

Печень — 320 грн/кг

Цыпленок (маринованный) — 250 грн/кг

Куриное филе на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Рыба на базаре

Рыбные ряды также пытаются удержать баланс между ценой и спросом. Хотя расходы растут, продавцы сознательно не закладывают максимальную наценку, чтобы не потерять клиентов. Это позволяет сохранять относительную доступность продукции даже в период подорожания.

"Цены немного поднимаются из-за топлива, но мы стараемся держаться в рамках и делаем минимальную наценку", — отмечает продавец Татьяна.

Продавщица Татьяна о стоимости рыбы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы

Сельдь копченая — 230 грн/кг

Хамса/селедка малосольная — 180 грн/кг

Килька балтийская — 170 грн/кг

Килька мороженая — 170 грн/кг

Мойва — 220 грн/кг

Салака — 120 грн/кг

Брюшко форели — 260 грн/кг

Обрез семги — 600 грн/кг

Хребты рыбные — 110 грн/кг

Хек молочный — 185 грн/кг

Креветки крупные — 450 грн/кг

Креветки мелкие — 350 грн/кг

Креветки королевские — 450 грн/кг

Кальмар — 300 грн/кг

Скумбрия на базаре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В целом весенний Киевский базар демонстрирует ситуацию постоянной адаптации. Цены не имеют стабильности — они либо медленно растут, либо колеблются в зависимости от поставок и затрат. Покупатели реагируют сдержанно: покупают меньше, но не отказываются от базовых продуктов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесском регионе фиксируют значительный дефицит овощей и фруктов. Речь идет о разрыве между тем, сколько регион потребляет, и тем, сколько реально производит. Несмотря на активное производство, область не покрывает собственные потребности, что влияет на цены и поставки.

Также Новини.LIVE писали, что цены на овощи и фрукты в Одессе этой весной колеблются: одни продукты дорожают, другие резко падают в цене. На это влияют как расходы производителей, так и ситуация с запасами. Ведь рынок реагирует не только на спрос, но и на общие экономические условия, которые влияют на всю цепочку - от поля до полки магазина.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась