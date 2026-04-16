Головна Одеса Ціни на фрукти в Одесі б'ють по кишені: вартість на Привозі

Ціни на фрукти в Одесі б'ють по кишені: вартість на Привозі

Дата публікації: 16 квітня 2026 18:31
Люди на базарі. Фото: Новини.LIVE

На одеському Привозі помітно подорожчали фрукти. Найбільше зростання — на імпортні позиції, які залежать від курсу валют і логістики. Продавці кажуть, що закупівлі стали дорожчими, а доставка — складнішою. У результаті навіть звичні фрукти стають менш доступними для частини покупців.

Журналісти Новини.LIVE побували на одеському Привозі та дізналися актуальні ціни на фрукти.

Зростання цін

Фруктові ряди на Привозі зараз напряму залежать від імпорту. Через це ціни змінюються швидко і часто в бік зростання. Продавці пояснюють, що подорожчали пальне, логістика та закупівельні ціни за кордоном.

"Ціна дуже піднялась на привозний товар. Наприклад, мандарини по 150 сьогодні, а іспанські — 180, яблуко по 80, апельсини 250, гранат також 250 гривень", — зазначив продавець Едуард.

Продавець Едуард про ціни. Фото: Новини.LIVE

Ціни на Привозі

  • виноград — 450 грн/кг 
  • слива — 400 грн/кг
  • яблука — 70–80 грн/кг 
  • банани — 100 грн/кг 
  • ківі — 180 грн/кг 
  • мандарини — 150 грн/кг 
  • апельсини — 250 грн/кг 
  • лимони — 180 грн/кг 
  • гранат — 250 грн/кг 
  • ананас — 350 грн/шт 
  • авокадо — 120 грн/шт
  • лохина — 650 грн/кг
Полуниця на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Покупці змушені або купувати менше, або обирати дешевші варіанти. Особливо це відчутно перед святами, коли попит традиційно зростає.

Читайте також:

Як змінилася вартість

Ще місяць тому фрукти коштували помітно дешевше. Найбільше зростання видно на цитрусових і яблуках. Яблука за місяць подорожчали з 40–45 гривень до 70–80 гривень за кілограм, тобто майже вдвічі. Апельсини зросли з 90–110 гривень до 250 гривень за кілограм, що більш ніж удвічі дорожче. Лимони піднялися в ціні з 140–150 гривень до 180 гривень за кілограм. Банани додали в ціні не так суттєво — приблизно з 90–95 до 100 гривень за кілограм. Ківі також подорожчали зі 140 до 180 гривень за кілограм, а гранат — із 200 до 250 гривень.

Банани на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, що на одеському Привозі змінилися ціни на овочі. Продавці пояснюють, що імпортні товари дорожчають швидше через логістику та курс валют. Водночас на прилавках з’являється більше української продукції, що трохи гальмує загальне зростання цін.

Також Новини.LIVE писали, що На головному ринку Одеси можна знайти все. Від елітного битка до простої кров’янки. Продавці зауважують, що людей у м’ясних рядах поменшало, тому до кожного намагаються знайти особливий підхід. Витрати на логістику та сировину постійно зростають. Це поступово впливає на ціни, але їх намагаються піднімати плавно.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
