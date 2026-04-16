Ціни на фрукти в Одесі б'ють по кишені: вартість на Привозі

На одеському Привозі помітно подорожчали фрукти. Найбільше зростання — на імпортні позиції, які залежать від курсу валют і логістики. Продавці кажуть, що закупівлі стали дорожчими, а доставка — складнішою. У результаті навіть звичні фрукти стають менш доступними для частини покупців.

Журналісти Новини.LIVE побували на одеському Привозі та дізналися актуальні ціни на фрукти.

Зростання цін

Фруктові ряди на Привозі зараз напряму залежать від імпорту. Через це ціни змінюються швидко і часто в бік зростання. Продавці пояснюють, що подорожчали пальне, логістика та закупівельні ціни за кордоном.

"Ціна дуже піднялась на привозний товар. Наприклад, мандарини по 150 сьогодні, а іспанські — 180, яблуко по 80, апельсини 250, гранат також 250 гривень", — зазначив продавець Едуард.

Ціни на Привозі

виноград — 450 грн/кг

слива — 400 грн/кг

яблука — 70–80 грн/кг

банани — 100 грн/кг

ківі — 180 грн/кг

мандарини — 150 грн/кг

апельсини — 250 грн/кг

лимони — 180 грн/кг

гранат — 250 грн/кг

ананас — 350 грн/шт

авокадо — 120 грн/шт

лохина — 650 грн/кг

Покупці змушені або купувати менше, або обирати дешевші варіанти. Особливо це відчутно перед святами, коли попит традиційно зростає.

Як змінилася вартість

Ще місяць тому фрукти коштували помітно дешевше. Найбільше зростання видно на цитрусових і яблуках. Яблука за місяць подорожчали з 40–45 гривень до 70–80 гривень за кілограм, тобто майже вдвічі. Апельсини зросли з 90–110 гривень до 250 гривень за кілограм, що більш ніж удвічі дорожче. Лимони піднялися в ціні з 140–150 гривень до 180 гривень за кілограм. Банани додали в ціні не так суттєво — приблизно з 90–95 до 100 гривень за кілограм. Ківі також подорожчали зі 140 до 180 гривень за кілограм, а гранат — із 200 до 250 гривень.

