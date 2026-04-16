Цены на фрукты в Одессе бьют по карману: стоимость на Привозе

На одесском Привозе заметно подорожали фрукты. Наибольший рост — на импортные позиции, которые зависят от курса валют и логистики. Продавцы говорят, что закупки стали дороже, а доставка — сложнее. В результате даже привычные фрукты становятся менее доступными для части покупателей.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском Привозе и узнали актуальные цены на фрукты.

Рост цен

Фруктовые ряды на Привозе сейчас напрямую зависят от импорта. Из-за этого цены меняются быстро и часто в сторону роста. Продавцы объясняют, что подорожали топливо, логистика и закупочные цены за рубежом.

"Цена очень поднялась на привозной товар. Например, мандарины по 150 сегодня, а испанские — 180, яблоко по 80, апельсины 250, гранат также 250 гривен", — отметил продавец Эдуард.

Цены на Привозе

виноград — 450 грн/кг

слива — 400 грн/кг

яблоки — 70-80 грн/кг

бананы — 100 грн/кг

киви — 180 грн/кг

мандарины — 150 грн/кг

апельсины — 250 грн/кг

лимоны — 180 грн/кг

гранат — 250 грн/кг

ананас — 350 грн/шт

авокадо — 120 грн/шт

голубика — 650 грн/кг

Покупатели вынуждены или покупать меньше, или выбирать более дешевые варианты. Особенно это ощутимо перед праздниками, когда спрос традиционно растет.

Как изменилась стоимость

Еще месяц назад фрукты стоили заметно дешевле. Наибольший рост виден на цитрусовых и яблоках. Яблоки за месяц подорожали с 40-45 гривен до 70-80 гривен за килограмм, то есть почти вдвое. Апельсины выросли с 90-110 гривен до 250 гривен за килограмм, что более чем вдвое дороже. Лимоны поднялись в цене с 140-150 гривен до 180 гривен за килограмм. Бананы прибавили в цене не так существенно — примерно с 90-95 до 100 гривен за килограмм. Киви также подорожали со 140 до 180 гривен за килограмм, а гранат — с 200 до 250 гривен.

