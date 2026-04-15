Головна Одеса Копченості на одеському Привозі: ціни поки не зростають

Копченості на одеському Привозі: ціни поки не зростають

Дата публікації: 15 квітня 2026 18:51
Жінка обирає копченості на базарі. Фото: Новини.LIVE

На головному ринку Одеси продавці м'ясних делікатесів намагаються не шокувати покупців новими цінниками. Витрати на логістику та сировину постійно зростають. Це поступово впливає на ціни, але їх намагаються піднімати плавно.

Журналісти Новини.LIVE побували на одеському Привозі та дізналися актуальні ціни на копченості.

Підхід до покупців

Зараз на прилавках Привозу можна знайти все: від елітного битка до простої кров’янки. Продавці зауважують, що людей у м’ясних рядах поменшало, тому до кожного намагаються знайти особливий підхід. Особливо це стосується пенсіонерів, яким часто віддають товар за символічні гроші або й зовсім задарма.

"Ми як раніше продавали, так і продаємо. Звісно, стало важче — і довезти дорожче, і дрова піднялися в ціні. Але буває, приходить бабуся, хоче купити, але бачимо, що немає можливості, перераховує копійки в руці", — ділиться продавець Сергій.

Ціни на копченості в Одесі
Продавець Сергій про попит. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на Привозі

  • Биток копчений — 450 грн/кг
  • Ковбаса яловича — 450 грн/кг
  • Свинина копчена — 450 грн/кг
  • Ковбаса мікс (яловичина + свинина) — 450 грн/кг
  • Вирізка (задня частина) — 440 грн/кг
  • Шийка копчена — 440 грн/кг
  • Почеревок — 440 грн/кг
  • Сальна ковбаса (сервелат домашній) — 200 грн/кг
  • Кров’янка — 200 грн/кг
  • Сальтисон — 350 грн/кг
Копчене м'ясо на базарі. Фото: Новини.LIVE

Порівняння цін

Якщо порівнювати ці нинішні ціни на Привозі з минулим місяцем на Новому базарі, то вартість м’яса залишилася на рівні 450 грн, проте почеревок там коштував дешевше — 390 грн проти нинішніх 440 грн. Свиняча ковбаса на Новому базарі була по 400 грн, тоді як на Привозі зараз вона вартує 450 грн. Водночас на Новому базарі можна було знайти бюджетні позиції: ребра та сало продавали по 280 грн, а курячі окороки — по 300 грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, що вартість овочів на головному ринку Одеси пішла вгору. Основний удар по гаманцях покупців завдає імпортна продукція, ціна якої прив'язана до курсу валют та складної логістики.

Також Новини.LIVE писали, що дунайський оселедець в Одесі вже майже закінчується, хоча ціна на нього залишається високою. Рибу привозять невеликими партіями, і вона швидко розходиться. Попри це, вартість не знижується і для багатьох покупців лишається відчутною. Водночас на Привозі є дешевші альтернативи, які тримають стабільну ціну.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:

