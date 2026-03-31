Попит на копченості в Одесі різко впав перед Великоднем

Люди біля прилавку з копченостями. Фото: Новини.LIVE

На Новому базарі в Одесі продавці копченостей помітили зміну поведінки покупців. Людей на ринку вистачає, але м’ясо беруть рідше. Попит традиційно падає під час посту та напередодні Великодня. Через це виробники скорочують асортимент і працюють обережніше.

Журналісти Новини.LIVE побували на Новому базарі в Одесі та дізналися актуальні ціни на копченості.

Ситуація на ринку

У м’ясному ряді Нового базару сезонне затишшя. Покупців стало не менше, але витрачають вони значно обережніше. Люди довше придивляються до товару, питають ціни, але часто йдуть без покупок або беруть мінімум. Найчастіше обирають дешевші позиції або відкладають покупки на пізніше.

"Зараз трохи менше беруть, це відчутно. Є постійні клієнти, але загалом люди економлять, особливо перед Великоднем", — сказав продавець Давид.

Продавець Давид про попит. Фото: Новини.LIVE

Менше асортименту

Продавці змушені підлаштовуватися під попит і зменшують обсяги виробництва. Великі партії копченостей зараз не готують, щоб уникнути збитків і не втрачати якість продукції. Такий підхід дозволяє продавати товар свіжим і водночас не ризикувати залишками.

"Ми не коптимо багато, щоб усе було свіже і смачне. Краще зробити менше, але якісно", — додав продавець Давид.

Балик на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Ціни на копченості

Ковбаси, сосиски — 350 грн/кг

Курячий рулет — 400 грн/кг

Індичий рулет — 400 грн/кг

Кролик запечений — 350 грн/кг

Копчена курка (окорок, крила) — 300 грн/кг

Ковбаса куряча — 350 грн/кг

Ковбаса свиняча — 400 грн/кг

М’ясо — 450 грн/кг М’ясо (для пенсіонерів) — 430 грн/кг

Куряча грудка в’ялена — 600 грн/кг

Яловиче філе в’ялене — 700 грн/кг

Свинина в’ялена — 600 грн/кг

Почеревок — 390 грн/кг

Ребра — 280 грн/кг

Сало — 280 грн/кг

Лаваш (2 шт) — 65 грн

Ковбаса на базарі. Фото: Новини.LIVE

Фірмові вироби

Продавці роблять ставку на власну продукцію, щоб втримати інтерес покупців. Йдеться про домашні делікатеси, які важко знайти в супермаркетах. Зокрема, популярністю користується пастурма з яловичини, яку готують за традиційними рецептами. Спеції для неї привозять з-за кордону, що зараз ускладнилося через логістику.

"Моя бастурма — з яловичини, спеції привозимо з Вірменії через Кишинів. Це складніше, але продукт виходить дуже смачний", — сказав продавець Давид.

Очівування продавців

Попри нинішнє затишшя, продавці очікують пожвавлення вже найближчими тижнями. Перед святами попит зазвичай зростає, тому торгівці готуються до більш активної торгівлі.

"Перед Великоднем завжди є затишшя, а потім люди починають активніше купувати. Думаю, за тиждень-два стане жвавіше", — сказав продавець Давид.

Порівняння з лютим

Якщо порівняти з цінами у лютому, більшість позицій залишилися без змін або подорожчали незначно. Зокрема, сало і тоді коштувало в межах 270–280 грн/кг, і зараз тримається на рівні 280 грн/кг. Куряча ковбаса стабільна — 350 грн/кг, без змін. Свиняча ковбаса також залишилася на рівні 400 грн/кг. Ребра не подорожчали і, як і раніше, продаються по 280 грн/кг. Водночас почеревок трохи подешевшав. У лютому він коштував близько 400 грн/кг, а зараз — 390 грн/кг. Загалом різких стрибків цін на копченості не зафіксовано, ринок залишається відносно стабільним.

