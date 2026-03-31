Спрос на копчености в Одессе резко упал перед Пасхой

Люди возле прилавка с копченостями. Фото: Новини.LIVE

На Новом базаре в Одессе продавцы копченостей заметили изменение поведения покупателей. Людей на рынке хватает, но мясо берут реже. Спрос традиционно падает во время поста и накануне Пасхи. Поэтому производители сокращают ассортимент и работают осторожнее.

Ситуация на рынке

В мясном ряду Нового базара сезонное затишье. Покупателей стало не меньше, но тратят они значительно осторожнее. Люди дольше присматриваются к товару, спрашивают цены, но часто уходят без покупок или берут минимум. Чаще всего выбирают более дешевые позиции или откладывают покупки на позже.

"Сейчас немного меньше берут, это ощутимо. Есть постоянные клиенты, но в целом люди экономят, особенно перед Пасхой", — сказал продавец Давид.

Продавец Давид о спросе. Фото: Новини.LIVE

Меньше ассортимента

Продавцы вынуждены подстраиваться под спрос и уменьшают объемы производства. Большие партии копченостей сейчас не готовят, чтобы избежать убытков и не терять качество продукции. Такой подход позволяет продавать товар свежим и одновременно не рисковать остатками.

"Мы не коптим много, чтобы все было свежее и вкусное. Лучше сделать меньше, но качественно", — добавил продавец Давид.

Балык на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Цены на копчености

Колбасы, сосиски — 350 грн/кг

Куриный рулет — 400 грн/кг

Индюшиный рулет — 400 грн/кг

Кролик запеченный — 350 грн/кг

Копченая курица (окорок, крылья) — 300 грн/кг

Колбаса куриная — 350 грн/кг

Колбаса свиная — 400 грн/кг

Мясо - 450 грн/кг Мясо (для пенсионеров) — 430 грн/кг

Куриная грудка вяленая — 600 грн/кг

Говяжье филе вяленое — 700 грн/кг

Свинина вяленая — 600 грн/кг

Почеревок — 390 грн/кг

Ребра — 280 грн/кг

Сало — 280 грн/кг

Лаваш (2 шт) — 65 грн

Колбаса на базаре. Фото: Новини.LIVE

Фирменные изделия

Продавцы делают ставку на собственную продукцию, чтобы удержать интерес покупателей. Речь идет о домашних деликатесах, которые трудно найти в супермаркетах. В частности, популярностью пользуется пастурма из говядины, которую готовят по традиционным рецептам. Специи для нее привозят из-за границы, что сейчас усложнилось из-за логистики.

"Моя бастурма — из говядины, специи привозим из Армении через Кишинев. Это сложнее, но продукт получается очень вкусный", — сказал продавец Давид.

Очеловечивание продавцов

Несмотря на нынешнее затишье, продавцы ожидают оживления уже в ближайшие недели. Перед праздниками спрос обычно растет, поэтому торговцы готовятся к более активной торговле.

"Перед Пасхой всегда есть затишье, а потом люди начинают активнее покупать. Думаю, через неделю-две станет живее", — сказал продавец Давид.

Сравнение с февралем

Если сравнить с ценами в феврале, большинство позиций остались без изменений или подорожали незначительно. В частности, сало и тогда стоило в пределах 270-280 грн/кг, и сейчас держится на уровне 280 грн/кг. Куриная колбаса стабильна — 350 грн/кг, без изменений. Свиная колбаса также осталась на уровне 400 грн/кг. Ребра не подорожали и по-прежнему продаются по 280 грн/кг. В то же время почеревок немного подешевел. В феврале он стоил около 400 грн/кг, а сейчас — 390 грн/кг. В целом резких скачков цен на копчености не зафиксировано, рынок остается относительно стабильным.

