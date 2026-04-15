Копчености на одесском Привозе: цены пока не растут

На главном рынке Одессы продавцы мясных деликатесов стараются не шокировать покупателей новыми ценниками. Расходы на логистику и сырье постоянно растут. Это постепенно влияет на цены, но их стараются поднимать плавно.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском Привозе и узнали актуальные цены на копчености.

Подход к покупателям

Сейчас на прилавках Привоза можно найти все: от элитного битка до простой кровянки. Продавцы отмечают, что людей в мясных рядах стало меньше, поэтому к каждому пытаются найти особый подход. Особенно это касается пенсионеров, которым часто отдают товар за символические деньги или вовсе даром.

"Мы как раньше продавали, так и продаем. Конечно, стало труднее — и довезти дороже, и дрова поднялись в цене. Но бывает, приходит бабушка, хочет купить, но видим, что нет возможности, пересчитывает копейки в руке", — делится продавец Сергей.

Актуальные цены на Привозе

Биток копченый — 450 грн/кг

Колбаса говяжья — 450 грн/кг

Свинина копченая — 450 грн/кг

Колбаса микс (говядина + свинина) — 450 грн/кг

Вырезка (задняя часть) — 440 грн/кг

Шейка копченая — 440 грн/кг

Почеревок — 440 грн/кг

Сальная колбаса (сервелат домашний) — 200 грн/кг

Кровянка — 200 грн/кг

Сальтисон — 350 грн/кг

Сравнение цен

Если сравнивать эти нынешние цены на Привозе с прошлым месяцем на Новом базаре, то стоимость мяса осталась на уровне 450 грн, однако почеревок там стоил дешевле — 390 грн против нынешних 440 грн. Свиная колбаса на Новом базаре была по 400 грн, тогда как на Привозе сейчас она стоит 450 грн. В то же время на Новом базаре можно было найти бюджетные позиции: ребра и сало продавали по 280 грн, а куриные окорочка — по 300 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, что стоимость овощей на главном рынке Одессы пошла вверх. Основной удар по кошелькам покупателей наносит импортная продукция, цена которой привязана к курсу валют и сложной логистике.

Также Новини.LIVE писали, что дунайская сельдь в Одессе уже почти заканчивается, хотя цена на нее остается высокой. Рыбу привозят небольшими партиями, и она быстро расходится. Несмотря на это, стоимость не снижается и для многих покупателей остается ощутимой. В то же время на Привозе есть более дешевые альтернативы, которые держат стабильную цену.