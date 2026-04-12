Дунайка вже закінчується: які ціни в Одесі на оселедець

Риба на прилавках одеського Привоза. Фото: Новини.LIVE

Дунайський оселедець в Одесі вже майже закінчується, хоча ціна на нього залишається високою. Рибу привозять невеликими партіями, і вона швидко розходиться. Попри це, вартість не знижується і для багатьох покупців лишається відчутною. Водночас на Привозі є дешевші альтернативи, які тримають стабільну ціну.

Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштує риба на популярному ринку Одеси "Привоз".

Ціни на рибу в Одесі

Продавчиня Надія каже, що частина позицій тримає стабільну ціну. За її словами, покупці добре знають цей асортимент і повертаються саме за ним.

"Тюлька як була, так і залишилася — 170 гривень за кілограм. Хамса була по 250 гривень, але вже немає", — розповідає вона.

На прилавках також є риба, яку продають поштучно. Найчастіше беруть малосольні варіанти.

Читайте також:

"Малосольна матя — 60 гривень за штуку. Дунаєчка — 200 гривень за штуку, жирна і дуже смачна", — каже Надія.

Вона додає, що дунайку привозять невеликими партіями, тому її вартість залишається високою. Часто її беруть ті, хто цілеспрямовано шукає саме цю рибу.

"Дунайка вже пішла, її небагато. Але для своїх завжди знайду", — зазначає продавчиня.

Риба на ринку Привоз. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби на ринку "Привоз"

Хамса — 250 грн/кг

Оселедець — 120–130 грн/шт

Дунайка — 200 грн/шт

Ціни на дунайський оселедець в Одесі

Саме дунайський оселедець цього сезону став найдорожчою позицією. Перші партії риби з’явилися в Одесі 11 березня. Уже тоді покупці придивлялися до неї обережно через ціну. На місцях вилову дунайку продавали приблизно по 400 гривень за кілограм. В Одесі вона швидко дорожчала і коштувала близько 500 гривень за кілограм. У деяких випадках ціну навіть не виставляли відкрито — її називали покупцям під час розмови.

Згодом ціна продовжила змінюватися. 22 березня дунайський оселедець продавали по 700 гривень за чотири штуки. У середньому це близько 1–1,5 кілограма риби залежно від розміру.

Вартість дунайського оселедцю в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Як раніше повідомляли Новини.LIVE на рибних рядах "Привозу" в Одесі помітно зросли ціни. На вартості уже відбивається подорожчання пального, а у сегменті делікатесів до цього додалася ще й дорога логістика. Найпомітніше, за словами продавців, змінився цінник на оселедець. Це один із тих товарів, де покупці швидко бачать різницю, бо його беруть часто і добре пам’ятають попередню вартість.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 квітня стартувала щорічна нерестова заборона на вилов риби. На більшості річок і ставків Одещини заборона триватиме з 1 квітня до 30 червня. Водночас на окремих водоймах діятимуть інші терміни. Зокрема, на Хаджибейському лимані, Кучурганському водосховищі, річці Дністер та плавневих озерах ловити рибу заборонено з 15 квітня до 15 червня. На Дністровському лимані з прилеглими плавнями обмеження триватимуть довше — до 31 липня. Щодо інших, точні дати оголосять окремо.