Дунайка уже заканчивается: какие цены в Одессе на сельдь

Рыба на прилавках одесского Привоза. Фото: Новини.LIVE

Дунайская сельдь в Одессе уже почти заканчивается, хотя цена на нее остается высокой. Рыбу привозят небольшими партиями, и она быстро расходится. Несмотря на это, стоимость не снижается и для многих покупателей остается ощутимой. В то же время на Привозе есть более дешевые альтернативы, которые держат стабильную цену.

Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоит рыба на популярном рынке Одессы "Привоз".

Цены на рыбу в Одессе

Продавщица Надежда говорит, что часть позиций держит стабильную цену. По ее словам, покупатели хорошо знают этот ассортимент и возвращаются именно за ним.

"Тюлька как была, так и осталась — 170 гривен за килограмм. Хамса была по 250 гривен, но уже нет", — рассказывает она.

На прилавках также есть рыба, которую продают поштучно. Чаще всего берут малосольные варианты.

Читайте также:

"Малосольная матя — 60 гривен за штуку. Дунаечка — 200 гривен за штуку, жирная и очень вкусная", — говорит Надежда.

Она добавляет, что дунайку привозят небольшими партиями, поэтому ее стоимость остается высокой. Часто ее берут те, кто целенаправленно ищет именно эту рыбу.

"Дунайка уже ушла, ее немного. Но для своих всегда найду", — отмечает продавщица.

Рыба на рынке Привоз. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы на рынке "Привоз"

Хамса — 250 грн/кг

Сельдь — 120-130 грн/шт

Дунайка — 200 грн/шт

Цены на дунайскую сельдь в Одессе

Именно дунайская сельдь в этом сезоне стала самой дорогой позицией. Первые партии рыбы появились в Одессе 11 марта. Уже тогда покупатели присматривались к ней осторожно из-за цены. На местах вылова дунайку продавали примерно по 400 гривен за килограмм. В Одессе она быстро дорожала и стоила около 500 гривен за килограмм. В некоторых случаях цену даже не выставляли открыто - ее называли покупателям во время разговора.

Впоследствии цена продолжила меняться. 22 марта дунайскую сельдь продавали по 700 гривен за четыре штуки. В среднем это около 1-1,5 килограмма рыбы в зависимости от размера.

Стоимость дунайской сельди в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Как ранее сообщали Новини.LIVE на рыбных рядах "Привоза" в Одессе заметно выросли цены. На стоимости уже отражается подорожание топлива, а в сегменте деликатесов к этому добавилась еще и дорогая логистика. Заметнее всего, по словам продавцов, изменился ценник на сельдь. Это один из тех товаров, где покупатели быстро видят разницу, потому что его берут часто и хорошо помнят предыдущую стоимость.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 апреля стартовал ежегодный нерестовый запрет на вылов рыбы. На большинстве рек и прудов Одесской области запрет продлится с 1 апреля до 30 июня. В то же время на отдельных водоемах будут действовать другие сроки. В частности, на Хаджибейском лимане, Кучурганском водохранилище, реке Днестр и плавневых озерах ловить рыбу запрещено с 15 апреля по 15 июня. На Днестровском лимане с прилегающими плавнями ограничения продлятся дольше — до 31 июля. Относительно других, точные даты объявят отдельно.