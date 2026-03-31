На Одещині риболовля під забороною: штрафи в період нересту

Камбала, яку виловили на Одещині. Фото ілюстративне: Держекоінспекція

В Україні з 1 квітня стартує щорічна нерестова заборона на вилов риби. Обмеження діятимуть і на більшості водойм Одещини. У цей період рибалити дозволять лише з берега та з мінімальним спорядженням. Тривалість заборони залежить від конкретної водойми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства.

Заборона на вилов

З 1 квітня 2026 року в Україні починає діяти весняно-літня нерестова заборона. Вона потрібна для того, щоб риба могла спокійно відкласти ікру та відновити популяцію. На Одещині строки обмежень різняться залежно від водойм. На більшості річок і ставків заборона триватиме з 1 квітня до 30 червня. Водночас на окремих водоймах діятимуть інші терміни. Зокрема, на Хаджибейському лимані, Кучурганському водосховищі, річці Дністер та плавневих озерах ловити рибу заборонено з 15 квітня до 15 червня. На Дністровському лимані з прилеглими плавнями обмеження триватимуть довше — до 31 липня. Щодо Тилігульського, Григорівського, Дофінівського, Шаболатського, Сухого та Тузлівських лиманів, а також Дунаю і придунайських озер, точні дати оголосять окремо.

Що дозволено

У період нересту рибалити дозволяється лише з берега і поза межами нерестовищ. Використовувати можна гачкові снасті з не більше ніж двома гачками або спінінг з однією штучною приманкою. Голова Держрибагентства Ігор Клименок наголосив, що під час нересту риба особливо вразлива, тому важливо не турбувати її та дотримуватися правил.

Штрафи вилов

За лов риби під час нересту порушники ризикують штрафами та конфіскацією улову й знарядь лову.

Для громадян штраф становить від 340 до 680 грн.

Для посадових осіб — від 850 до 1700 грн.

Для юридичних осіб — від 17 000 до 34 000 грн.

Крім того, вилучається риба, знаряддя та технічні засоби, які використовувалися для незаконного вилову.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині щорічно з кінця зими до літа вводиться заборона на вилов раків. Усе через те, що у цей період розпочинається линька річкових раків та виношування ними ікри. За виловлювання цих членистоногих можна отримати штраф.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині почався сезон дунайського оселедця — знаменитої "дунайки". Перші улови вже з’явилися у Вилковому, а рибу почали привозити на одеські ринки. Однак ціна на старті сезону виявилася несподівано високою. За словами продавців, за кілограм просять близько 500 гривень.