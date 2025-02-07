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Про раків краще забути — на Одещині вводиться заборона

7 лютого 2025 19:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
За вилов раків в Одеській області відтепер штраф
Річковий рак. Фото ілюстративне: Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

На Одещині з 10 лютого вводиться заборона на вилов раків, яка триматиме до 30 червня. Усе через те, що у цей період розпочинається линька річкових раків та виношування ними ікри.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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Зокрема заборона на виловлювання раків стосується Дністровського лиману, річки Дністер, її лівого рукава — Турунчука, озер пойми річки Дністер та Кучурганського водосховища. Відтепер за виловлювання цих членистоногих можна отримати штраф у розмірі 3 тисячі 332 гривні. Одеський рибоохоронний патруль просить повідомляти, якщо ви побачили факт незаконного вилову раків, за номером "гарячої лінії": (098) 798-47-93.

Нагадаю, нещодавно ми писали про заборону на вилов щуки на Одещині. А також про хижаків, що нападають на домашній скот в нашому регіоні

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