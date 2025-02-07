За вилов раків в Одеській області відтепер штраф

Про раків краще забути — на Одещині вводиться заборона
На Одещині з 10 лютого вводиться заборона на вилов раків, яка триматиме до 30 червня. Усе через те, що у цей період розпочинається линька річкових раків та виношування ними ікри.
Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.
Що загрожує за вилов
Зокрема заборона на виловлювання раків стосується Дністровського лиману, річки Дністер, її лівого рукава — Турунчука, озер пойми річки Дністер та Кучурганського водосховища. Відтепер за виловлювання цих членистоногих можна отримати штраф у розмірі 3 тисячі 332 гривні. Одеський рибоохоронний патруль просить повідомляти, якщо ви побачили факт незаконного вилову раків, за номером "гарячої лінії": (098) 798-47-93.
Нагадаю, нещодавно ми писали про заборону на вилов щуки на Одещині. А також про хижаків, що нападають на домашній скот в нашому регіоні.
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