За вылов раков в Одесской области отныне штраф

Речной рак. Фото иллюстративное: Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ

В Одесской области с 10 февраля вводится запрет на вылов раков, который продлится до 30 июня. Все потому, что в этот период начинается линька речных раков и вынашивание ими икры.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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В частности запрет на вылов раков касается Днестровского лимана, реки Днестр, ее левого рукава — Турунчука, озер поймы реки Днестр и Кучурганского водохранилища. Отныне за вылавливание этих членистоногих можно получить штраф в размере 3 тысяч 332 гривен. Одесский рыбоохранный патруль просит сообщать, если вы увидели факт незаконного вылова раков, по номеру "горячей линии": (098) 798-47-93.

Напомню, недавно мы писали о запрете на вылов щуки в Одесской области. А также о хищниках, нападающих на домашний скот в нашем регионе.