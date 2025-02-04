Запрет на вылов щуки в Одесской области

Щука возле водоёма. Фото: Изюм Информационный

С 15 февраля начинает действовать запрет на вылов щуки в водоемах. Он обусловлен физиологическими особенностями данного вида и мотивирован сохранением его популяции.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

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Причины запрета

Ежегодно, в соответствии с Правилами любительского рыболовства, во всех водных объектах устанавливается запрет на добычу щуки. Все потому что именно в этот период она нерестится. Срок, когда эту рыбу нельзя вылавливать, должен распространяться не только на период отложения икры, но и на время преднерестовой активности.

Что грозит за вылов щуки

С 15 февраля за одну незаконно выловленную щуку придется выплатить компенсацию в размере 3 тысяч 468 гривен. Запрет будет действовать до 31 марта.

Напомню, недавно мы писали о загрязнении Черного моря. А также о диких зверях Одесской области.