Заборона на вилов щуки в Одеській області

Щука біля водойми. Фото: Ізюм Інформаційний

З 15 лютого розпочинає діяти заборона на виловлювання щук у водоймах. Ця заборона обумовлена фізіологічними особливостями зазначеного виду та вмотивована збереженням його популяції.

Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

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Причини заборони

Щорічно, відповідно до Правил аматорського рибальства, у всіх водних об'єктах встановлюється заборона на добування щуки. Усе через те що саме у цей період вона нереститься. Термін, коли цю рибу не можна виловлювати, повинен поширюватися не лише на період відкладення ікри, а й на час переднерестової активності.

Що загрожує за вилов щуки

З 15 лютого за одну незаконно виловлену щуку доведеться виплатити компенсацію у розмірі 3 тисяч 468 гривень. Заборона буде діяти до 31 березня.

Нагадаю, нещодавно ми писали про забруднення Чорного моря. А також про диких звірей Одещини.

