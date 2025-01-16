На Одещині нашестя шакалів і лисиць

В Одеській області збільшилося число шакалів. Фото: ілюстративне/Іван Русєв

Лисиці та шакали все частіше шукають поживи у населених пунктах. У місцевих громадах стверджують, що це небезпечно для людей, адже тварини можуть бути носіями сказу.

Про це повідомили у Подільській районній адміністрації та Криничненській громаді.

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Полювання на хижаків

У громадах говорять, що кількість диких тварин збільшилася через заборону полювати під час дії воєнного стану. Втім, закон дозволяє мисливцям регулювати чисельність окремих видів звірів. Тому в Подільському районі провели відстріл червоної лисиці. Полювання відбулося й у Болградському районі, біля озера Ялпуг. Тут застрелили п'ять шакалів та одну лисицю.

Тушки вбитих тварин відправили на експертизу. Вона має встановити ефективність засобів проти сказу.

Нагадаємо, ми писали про вбивство леопарда в Одеському зоопарку. Тварина вирвалася на волю через порушення техніки безпеки одним із співробітників. Поліцейським довелося її застрелити, що викликало обурення зоозахисників.

Також ми писали, що на Одещині прикордонники зафіксували вовка та зграю кабанів під час їхньої "прогулянки".