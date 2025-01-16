В Одесской области нашествие шакалов и лисиц

Одесскую область атакуют дикие звери — в чем опасность
Лисы и шакалы все чаще ищут пищу в населенных пунктах. В местных громадах утверждают, что это опасно для людей, ведь животные могут быть носителями бешенства.
Об этом сообщили в Подольской районной администрации и Криничненской громаде.
Охота на хищников
В громадах говорят, что количество диких животных увеличилось из-за запрета охотиться во время действия военного положения. Впрочем, закон позволяет охотникам регулировать численность отдельных видов зверей. Поэтому в Подольском районе провели отстрел красной лисы. Охота состоялась и в Болградском районе, возле озера Ялпуг. Здесь застрелили пять шакалов и одну лису.
Тушки убитых животных отправили на экспертизу. Она должна установить эффективность средств против бешенства.
Напомним, мы писали об убийстве леопарда в Одесском зоопарке. Животное вырвалось на волю из-за нарушения техники безопасности одним из сотрудников. Полицейским пришлось его застрелить, что вызвало возмущение зоозащитников.
Также мы писали, что в Одесской области пограничники зафиксировали волка и стаю кабанов во время их "прогулки".
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