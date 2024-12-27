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Вбивство леопарда в Одесі — з'явилися нові подробиці

27 грудня 2024 17:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Директор зоопарку розкрив всі подробиці вбивства леопарда в Одесі
В Одеському зоопарку застрелили леопарда. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Причиною трагічного інциденту з леопардом в Одеському зоопарку стало порушення техніки безпеки працівником. Але вбивство тварини було єдиним можливим варіантом. 

Про це розповів директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

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Хто винен

За словами керівника зоопарку, винен у трагедії працівник, який здійснює догляд за тваринами. Він порушив правила безпеки й зайшов до вольєру тоді, коли цього не можна було робити. Водночас Ігор Біляков заперечує, що робітник був нетверезим і що за твариною погано доглядали.

"Леопард напав, тому що він хижак. Він отримав таку можливість і він нею скористався. Це нормальна поведінка здорового леопарда із здоровими інстинктами", — розповів він.

Вирватися на волю звір зміг, коли інші працівники зоопарку допомагали пораненому колезі. 

Заборонені транквілізатори

Ігор Біляков зазначив, що в українських зоопарках немає транквілізаторів швидкої дії, які можуть миттєво приспати тварину. Річ у тім, що такі препарати заборонені в Україні. Ветеринар намагався вистрелити у леопарда шприцем зі снодійним більш відкладеної дії, але не зміг поцілити, бо звір надто швидко рухався.

"Він дуже метався і був вкрай збуджений. І наш лікар не мав змоги влучити у леопарда. Але якщо б і влучив, ці препарати не діють миттєво. Коли звір збуджений, вони можуть дуже довго діяти, або не подіяти зовсім, і це ще більше розлютить тварину", — говорить Ігор Біляков.     

Директор зоопарку наголосив, що йому дуже шкода тварину, але іншого виходу, аніж вбити її, не залишалося. Звір міг перестрибнути через паркан і опинитися на вулиці, створюючи небезпеку для людей.

Нагадаємо, 21 грудня леопард напав на співробітника зоопарку й вирвався на волю. Вбивство тварини засудили зоозахисники. Втім, Асоціація зоопарків підтримала одеських колег.

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