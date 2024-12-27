Директор зоопарка раскрыл все подробности убийства леопарда в Одессе

В Одесском зоопарке застрелили леопарда. Фото: иллюстративное/freepik

Причиной трагического инцидента с леопардом в Одесском зоопарке послужило нарушение техники безопасности работником. Но убийство животного было единственно возможным вариантом.

Об этом рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

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Кто виноват

По словам руководителя зоопарка, виновен в трагедии работник, осуществляющий уход за животными. Он нарушил правила безопасности и зашел в вольер тогда, когда этого нельзя было делать. В то же время Игорь Беляков отрицает, что рабочий был нетрезв и что за животным плохо ухаживали.

"Леопард напал, потому что он хищник. Он получил такую возможность и он ею воспользовался. Это нормальное поведение здорового леопарда со здоровыми инстинктами", — рассказал он.

Вырваться на свободу зверь смог, когда другие работники зоопарка помогали раненому коллеге.

Запрещенные транквилизаторы

Игорь Биляков отметил, что в украинских зоопарках нет транквилизаторов быстрого действия, которые могут мгновенно усыпить животное. Дело в том, что подобные препараты запрещены в Украине. Ветеринар пытался выстрелить в леопарда шприцем со снотворным более отложенного действия, но не смог попасть, потому что зверь слишком быстро двигался.

"Он очень метался и был крайне возбужден. И наш врач не мог попасть в леопарда. Но если бы и попал, эти препараты не действуют мгновенно. Когда зверь возбужден, они могут очень долго действовать, или не подействовать совсем, и это еще больше" разозлит животное", — говорит Игорь Биляков.

Директор зоопарка подчеркнул, что ему очень жаль животное, но другого выхода, чем убить его, не оставалось. Зверь мог перепрыгнуть через забор и оказаться на улице, создавая опасность для людей.

Напомним, 21 декабря леопард напал на сотрудника зоопарка и вырвался на свободу. Убийство животного осудили зоозащитники. Ассоциация зоопарков поддержала одесских коллег.