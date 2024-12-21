Трагічний інцидент у зоопарку: леопард поранив працівника

Директор одеського зоопарку розповів деталі інциденту у звіринці
Сьогодні вранці у зоопарку леопард Казанова серйозно поранив працівника, після чого тварину застрелили для запобігання загрозі людям. Інцидент стався через недотримання техніки безпеки.
Про це у суботу, 21 грудня, у коментарі "Суспільному" повідомив директор КУ "Одеський зоопарк" Ігор Біляков.
Чому напав леопард
За словами Білякова, леопард напав на робітника Сергія Бергового. Тварину намагалися усипити за допомогою транквілізаторів, але спроби виявилися марними, ба більше, хижака дратувало, що в нього намагалися поцілити й ставав ще більш агресивним. Причиною інциденту директор назвав "недотримання техніки безпеки".
"Це дуже трагічна ситуація. Леопард опинився поза вольєром і створював загрозу для відвідувачів. Спроби приспати тварину виявилися марними, а використання шприців лише посилювало його агресію", — розповіли Ігор Біляков.
Леопарда пристрелили
Директор зоопарку каже, що поліція була змушена застрелити леопарда, щоб уникнути можливих людських жертв. Адже хижак уже покинув межі свого вольєра, на території зоопарку, і міг у будь-яку мить перескочити й вийти за територію, тоді могли бути людські жертви.
"Ми глибоко шкодуємо про втрату Казанови — це був надзвичайно гарний і спокійний звір. Проте, на жаль, безпека людей була на першому місці", — додав Біляков.
Стан постраждалого
Поранений співробітник Сергій Берговий доставлений в міську лікарню з множинними ранами голови, шиї, кінцівок. Йому надається вся необхідна медична допомога.
Що відомо про леопарда Казанова
Одеський зоопарк придбав дитинча леопарда у 2019 за 100 тис. гривень у Бердянського зоопарку. У той час йому було 5 місяців. Зазначимо, що леопардів занесено до Червоної книги. Тривалість життя цих хижаків у неволі сягає 20 років, у дикій природі — 10-11 років.
Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону зафіксували активність диких тварин у прикордонному районі. Також на Одещині у болотистій місцевості серед очерету знайшли мертвим червонокнижного птаха.
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