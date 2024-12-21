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Директор одеського зоопарку розповів деталі інциденту у звіринці

21 грудня 2024 14:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Трагічний інцидент у зоопарку: леопард поранив працівника
Леопард в одеському зоопарку. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні вранці у зоопарку леопард Казанова серйозно поранив працівника, після чого тварину застрелили для запобігання загрозі людям. Інцидент стався через недотримання техніки безпеки.

Про це у суботу, 21 грудня, у коментарі "Суспільному" повідомив директор КУ "Одеський зоопарк" Ігор Біляков.

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Чому напав леопард

За словами Білякова, леопард напав на робітника Сергія Бергового. Тварину намагалися усипити за допомогою транквілізаторів, але спроби виявилися марними, ба більше, хижака дратувало, що в нього намагалися поцілити й ставав ще більш агресивним. Причиною інциденту директор назвав "недотримання техніки безпеки".

"Це дуже трагічна ситуація. Леопард опинився поза вольєром і створював загрозу для відвідувачів. Спроби приспати тварину виявилися марними, а використання шприців лише посилювало його агресію", — розповіли Ігор Біляков.

Леопарда пристрелили

Директор зоопарку каже, що поліція була змушена застрелити леопарда, щоб уникнути можливих людських жертв. Адже хижак уже покинув межі свого вольєра, на території зоопарку, і міг у будь-яку мить перескочити й вийти за територію, тоді могли бути людські жертви.

"Ми глибоко шкодуємо про втрату Казанови — це був надзвичайно гарний і спокійний звір. Проте, на жаль, безпека людей була на першому місці", — додав Біляков.

Стан постраждалого

Поранений співробітник Сергій Берговий доставлений в міську лікарню з множинними ранами голови, шиї, кінцівок. Йому надається вся необхідна медична допомога. 

Що відомо про леопарда Казанова

Одеський зоопарк придбав дитинча леопарда у 2019 за 100 тис. гривень у Бердянського зоопарку. У той час йому було 5 місяців. Зазначимо, що леопардів занесено до Червоної книги. Тривалість життя цих хижаків у неволі сягає 20 років, у дикій природі — 10-11 років.

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону зафіксували активність диких тварин у прикордонному районі. Також на Одещині у болотистій місцевості серед очерету знайшли мертвим червонокнижного птаха.

Одеса стрілянина тварини Одеська область зоопарк Одеська ОДА

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