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На прикордонні Одеської області зафіксували небезпечних хижаків

21 грудня 2024 14:21
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У прикордонні Білгород-Дністровщини помічено хижих тварин
Дикі кабани. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Прикордонники Білгород-Дністровського загону зафіксували активність диких тварин у прикордонному районі. Серед мешканців природи також помітили небезпечних хижаків. Громадян закликають утриматися від прогулянок у цих зонах.

Про це у суботу, 21 грудня, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Повідомлення прикордонників. Фото: скриншот

Дикі звірі на прикордонні

Технічні засоби військовослужбовців Білгород-Дністровського прикордонного загону зафіксували різноманіття диких тварин у прикордонному районі. Зайці, граційні олені, кози та фазани милують око, проте їхніми сусідами є руді лисиці та дикі кабани, що можуть становити небезпеку для людей.

На прикордонні Одещини зафіксували небезпечних хижаків - фото 2
Козулі в полі. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
На прикордонні Одещини зафіксували небезпечних хижаків - фото 3
Фазани в полі. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
На прикордонні Одещини зафіксували небезпечних хижаків - фото 4
Олень в полі. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Хижаки в Одеській області

Особливу увагу громадян звертають на необхідність уникати прогулянок у прикордонних зонах, адже зустріч із хижаками або потрапляння у природні пастки можуть мати трагічні наслідки. Військові наголошують на важливості дотримання правил безпеки для уникнення небажаних ситуацій.

На прикордонні Одещини зафіксували небезпечних хижаків - фото 5
Лисиці в Одеській області. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
На прикордонні Одещини зафіксували небезпечних хижаків - фото 6
Дикі кабани в лісі. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Нагадаємо, на Одещині у болотистій місцевості серед очерету знайшли мертвим червонокнижного птаха. Також в одеському зоопарку леопард напав на співробітника, який прибирав у вольєрі. 

Одеса кордон тварини природа Одеська область хижак

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