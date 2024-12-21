У прикордонні Білгород-Дністровщини помічено хижих тварин

На прикордонні Одеської області зафіксували небезпечних хижаків
Прикордонники Білгород-Дністровського загону зафіксували активність диких тварин у прикордонному районі. Серед мешканців природи також помітили небезпечних хижаків. Громадян закликають утриматися від прогулянок у цих зонах.
Про це у суботу, 21 грудня, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Дикі звірі на прикордонні
Технічні засоби військовослужбовців Білгород-Дністровського прикордонного загону зафіксували різноманіття диких тварин у прикордонному районі. Зайці, граційні олені, кози та фазани милують око, проте їхніми сусідами є руді лисиці та дикі кабани, що можуть становити небезпеку для людей.
Хижаки в Одеській області
Особливу увагу громадян звертають на необхідність уникати прогулянок у прикордонних зонах, адже зустріч із хижаками або потрапляння у природні пастки можуть мати трагічні наслідки. Військові наголошують на важливості дотримання правил безпеки для уникнення небажаних ситуацій.
Нагадаємо, на Одещині у болотистій місцевості серед очерету знайшли мертвим червонокнижного птаха. Також в одеському зоопарку леопард напав на співробітника, який прибирав у вольєрі.
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