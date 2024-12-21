В приграничье Белгород-Днестровщины замечены хищные животные

Дикие кабаны. Фото иллюстративное: freepik

Пограничники Белгород-Днестровского отряда зафиксировали активность диких животных в приграничном районе. Среди обитателей природы также были замечены опасные хищники. Граждан призывают воздержаться от прогулок в этих зонах.

Об этом в субботу, 21 декабря, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Дикие звери на границе

Технические средства военнослужащих Белгород-Днестровского пограничного отряда зафиксировали разнообразие диких животных в приграничном районе. Зайцы, грациозные олени, козы и фазаны радуют глаз, однако их соседями являются рыжие лисы и дикие кабаны, которые могут представлять опасность для людей.

Косули в поле. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Фазаны в поле. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Олень в поле. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Хищники в Одесской области

Особое внимание граждан обращают на необходимость избегать прогулок в приграничных зонах, ведь встреча с хищниками или попадание в естественные ловушки могут иметь трагические последствия. Военные отмечают важность соблюдения правил безопасности во избежание нежелательных ситуаций.

Лисы в Одесской области. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Дикие кабаны в лесу. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Напомним, на Одесчине в болотистой местности среди камыша нашли мертвой краснокнижной птицы. Также в одесском зоопарке леопард напал на убиравшего в вольере сотрудника.