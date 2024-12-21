Трагический инцидент в зоопарке: леопард ранил работника

Леопард в одесском зоопарке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня утром в зоопарке леопард Казанова серьезно ранил работника, после чего животное застрелили для предотвращения угрозы людям. Инцидент произошел из-за несоблюдения техники безопасности.

Об этом в субботу, 21 декабря, в комментарии "Суспільному" сообщил директор КУ "Одесский зоопарк" Игорь Беляков.

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Почему напал леопард

По словам Белякова, леопард напал на рабочего Сергея Бергового. Животное пытались усыпить с помощью транквилизаторов, но попытки оказались тщетными, более того, хищника раздражало, что у него пытались попасть и становился еще более агрессивным. Причиной инцидента директор назвал "несоблюдение техники безопасности".

"Это очень трагическая ситуация. Леопард оказался вне вольера и создавал угрозу для посетителей. Попытки усыпить животное оказались тщетными, а использование шприцев лишь усиливало его агрессию", — рассказали Игорь Беляков.

Леопарда пристрелили

Директор зоопарка говорит, что полиция была вынуждена застрелить леопарда во избежание возможных человеческих жертв. Ведь хищник уже покинул пределы своего вольера, на территории зоопарка, и мог в любой момент перескочить и выйти за территорию, тогда могли быть человеческие жертвы.

"Мы глубоко сожалеем о потере Казановы — это был очень красивый и спокойный зверь. Однако, к сожалению, безопасность людей была на первом месте", — добавил Беляков.

Состояние пострадавшего

Раненый сотрудник Сергей Берговой доставлен в городскую больницу с множественными ранами головы, шеи, конечностей. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Что известно о леопарде Казанове

Одесский зоопарк приобрел детеныша леопарда в 2019 году за 100 тыс. гривен в Бердянском зоопарке. В то время ему было пять месяцев. Отметим, что леопарды занесены в Красную книгу. Продолжительность жизни этих хищников в неволе достигает 20 лет, в дикой природе — 10-11 лет.

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда зафиксировали активность диких животных в приграничном районе. Также на Одесчине в болотистой местности среди камыша нашли мертвой краснокнижную птицу.