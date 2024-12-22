Вбивство в одеському зоопарку: чому не приспали тварину

КУ "Одеський зоопарк". Фото: Новини.LIVE

В одеському звіринці вчора леопард напав на працівника через порушення правил техніки безпеки. Тварину усипити не змогли та застрелили, а постраждалого доставили до лікарні. Виявляється, що зоопарки країни вже давно не мають у своєму розпорядженні швидкодійних транквілізаторів.

Про це в неділю, 22 грудня, заявили в Асоціації зоопарків України.

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В зоопарках немає швидкодійних транквілізаторів

Учасники зоологічної спільноти закликали громадськість і ЗМІ утриматися від нефахових оцінок та емоційних суджень, та заявили про відсутність транквілізаторів.

"Тут варто зазначити, що зоопарки України вже давно не мають у своєму розпорядженні швидкодіючих транквілізаторів, які вкрай необхідні в критичних ситуаціях", — повідомили в асоціації.

Втрата рідкісної тварини

Леопард, що загинув, був представником далекосхідних підвидів, занесених до Червоної книги. Українська Асоціація зоопарків висловила співчуття колегам та наголосила, що цей інцидент є ще одним жорстким нагадуванням про необхідність суворого дотримання техніки безпеки:

"Ми шкодуємо про втрату такої рідкісної тварини, але розуміємо, що в цій ситуації було зроблено все можливе для запобігання трагедії. Зоопарк завжди залишається місцем підвищеної небезпеки, адже тварини, навіть у неволі, зберігають природні інстинкти", — йдеться у заяві.

В Одесі застрелили леопарда

Нагадаємо, в одеському зоопарку 21 грудня стався інцидент, який призвів до численних обговорень у засобах масової інформації та соціальних мережах. Два працівники проводили прибирання у вольєрі леопарда, і через грубе порушення правил техніки безпеки один із них зазнав нападу хижака. За словами адміністрації зоопарку, постраждалий працівник отримав численні травми, але наразі перебуває у лікарні, і загрози його життю немає. Інцидент спричинив тривогу серед відвідувачів, адже тварина змогла вибратися за межі вольєра. Вбивством тварини обурені зоозахисники з UAnimals і вимагають розслідування обставин інциденту та перевірки умов утримання тварин у зоопарку. Також поліція відкрила кримінальне провадження.