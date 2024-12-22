Убийство в одесском зоопарке: почему не усыпили животное

КУ "Одесский зоопарк". Фото: Новини.LIVE

В одесском зверинце вчера леопард напал на работника из-за нарушения правил техники безопасности. Животное усыпить не смогли и застрелили, а пострадавшего доставили в больницу. Оказывается, что зоопарки страны уже давно не располагают быстродействующими транквилизаторами.

Об этом в воскресенье, 22 декабря, заявили в Ассоциации зоопарков Украины.

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В зоопарках нет быстродействующих транквилизаторов

Участники зоологического сообщества призвали общественность и СМИ воздержаться от непрофессиональных оценок и эмоциональных суждений и заявили об отсутствии транквилизаторов.

"Здесь стоит отметить, что зоопарки Украины уже давно не располагают быстродействующими транквилизаторами, которые крайне необходимы в критических ситуациях", — сообщили в ассоциации.

Утрата редкого животного

Погибший Леопард был представителем дальневосточных подвидов, занесенных в Красную книгу. Украинская Ассоциация зоопарков выразила соболезнования коллегам и подчеркнула, что этот инцидент является еще одним жестким напоминанием о необходимости строгого соблюдения техники безопасности.

"Мы сожалеем о потере такого редкого животного, но понимаем, что в этой ситуации было сделано все возможное для предотвращения трагедии. Зоопарк всегда остается местом повышенной опасности, ведь животные, даже в неволе, сохраняют природные инстинкты", — говорится в заявлении.

В Одессе застрелили леопарда

Напомним, в одесском зоопарке 21 декабря произошел инцидент, приведший к многочисленным обсуждениям в средствах массовой информации и социальных сетях. Два работника проводили уборку в вольере леопарда, и из-за грубого нарушения правил техники безопасности один из них подвергся нападению хищника. По словам администрации зоопарка, пострадавший работник получил многочисленные травмы, но находится в больнице, и угрозы его жизни нет. Инцидент вызвал тревогу среди посетителей, ведь животное смогло выбраться за пределы вольера. Убийством животных возмущены зоозащитники из UAnimals и требуют расследования обстоятельств инцидента и проверки условий содержания животных в зоопарке. Также полиция открыла уголовное производство.