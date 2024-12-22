Застрелили леопарда в одеському зоопарку: UAnimals вимагають розслідування

Леопард в зоопарку. Фото ілюстративне: postfactum.info

Вчора в одеському зоопарку поліція застрелила леопарда після нападу на працівника закладу. Зоозахисники з UAnimals обурені, вимагають розслідування обставин інциденту та перевірки умов утримання тварин у зоопарку.

Про це повідомили на сторінці організації у Facebook.

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Зоозахисники вимагають розслідування

Зоозахисна організація UAnimals висловила обурення подією та ініціювала звернення до поліції.

"Ми вимагаємо розслідувати обставини вбивства, зокрема, чому не використали транквілізатори. Також закликаємо перевірити умови утримання тварин у зоопарку", — зазначили представники організації.

За їхніми словами, з фото, опублікованих поліцією, видно можливі порушення норм утримання тварин.

"Площа вольєра леопарда мала б становити щонайменше 100 квадратних метрів, висота — 4 метри, а також у вольєрі мав би бути басейн", — наголосили в UAnimals.

Організація вже звернулася до Міністерства захисту довкілля та Державної екологічної інспекції з проханням перевірити умови утримання всіх тварин у зоопарку.

"Ми засмучені і обурені, що дика тварина загинула через людську недбалість. Просимо всіх небайдужих поширювати цю інформацію, адже тільки громадський тиск може добитися справедливості", — підкреслили зоозахисники.

Реакція поліції

Зазначимо, що за фактом події в одеському зоопарку поліцейські розпочали кримінальне провадження. Подію кваліфікували як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події. Триває слідство.

Вбивство леопарда

Нагадаємо, що вчора вранці леопард напав на працівника, який прийшов прибирати у вольєрі. На допомогу пораненому кинувся ще один працівник, і обидва чоловіки опинилися за загорожею разом із твариною. Щоби врятувати людей і не допустити втечі в місто тварини, поліцейські використали вогнепальну зброю та знешкодили хижака.

Пораненого чоловіка з ранами та множинними укусами госпіталізували, він у важкому стані. Другий працівник зоопарку не постраждав.

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