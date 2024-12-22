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Зоозахисники вимагають розслідувати вбивство в одеському звіринці

22 грудня 2024 10:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Застрелили леопарда в одеському зоопарку: UAnimals вимагають розслідування
Леопард в зоопарку. Фото ілюстративне: postfactum.info
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вчора в одеському зоопарку поліція застрелила леопарда після нападу на працівника закладу. Зоозахисники з UAnimals обурені, вимагають розслідування обставин інциденту та перевірки умов утримання тварин у зоопарку.

Про це повідомили на сторінці організації у Facebook.

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Допис зоозахисників. Фото: скриншот

Зоозахисники вимагають розслідування

Зоозахисна організація UAnimals висловила обурення подією та ініціювала звернення до поліції.

"Ми вимагаємо розслідувати обставини вбивства, зокрема, чому не використали транквілізатори. Також закликаємо перевірити умови утримання тварин у зоопарку", — зазначили представники організації.

За їхніми словами, з фото, опублікованих поліцією, видно можливі порушення норм утримання тварин.

"Площа вольєра леопарда мала б становити щонайменше 100 квадратних метрів, висота — 4 метри, а також у вольєрі мав би бути басейн", — наголосили в UAnimals.

Організація вже звернулася до Міністерства захисту довкілля та Державної екологічної інспекції з проханням перевірити умови утримання всіх тварин у зоопарку.

"Ми засмучені і обурені, що дика тварина загинула через людську недбалість. Просимо всіх небайдужих поширювати цю інформацію, адже тільки громадський тиск може добитися справедливості", — підкреслили зоозахисники.

Реакція поліції

Зазначимо, що за фактом події в одеському зоопарку поліцейські розпочали кримінальне провадження. Подію кваліфікували як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події. Триває слідство.

Вбивство леопарда

Нагадаємо, що вчора вранці леопард напав на працівника, який прийшов прибирати у вольєрі. На допомогу пораненому кинувся ще один працівник, і обидва чоловіки опинилися за загорожею разом із твариною. Щоби врятувати людей і не допустити втечі в місто тварини, поліцейські використали вогнепальну зброю та знешкодили хижака. 

Пораненого чоловіка з ранами та множинними укусами госпіталізували, він у важкому стані. Другий працівник зоопарку не постраждав. 

Також ми писали, що прикордонники Білгород-Дністровського загону зафіксували активність диких тварин у прикордонному районі. 

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