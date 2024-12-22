Застрелили леопарда в одесском зоопарке: UAnimals требуют расследования

Леопард в зоопарк. Фото иллюстративное: postfactum.info

Вчера в одесском зоопарке полиция застрелила леопарда после нападения на работника заведения. Зоозащитники UAnimals возмущены, требуют расследования обстоятельств инцидента и проверки условий содержания животных в зоопарке.

Об этом сообщили на странице организации в Facebook.

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Сообщение зоозащитников. Фото: скриншот

Зоозащитники требуют расследования

Зоозащитная организация UAnimals выразила возмущение событием и инициировала обращение в полицию.

"Мы требуем расследовать обстоятельства убийства, в частности, почему не использовали транквилизаторы. Также призываем проверить условия содержания животных в зоопарке", — отметили представители организации.

По их словам, из фото, опубликованных полицией, видны возможные нарушения норм содержания животных.

"Площадь вольера леопарда должна составлять не менее 100 квадратных метров, высота — 4 метра, а также в вольере должен быть бассейн", — подчеркнули в UAnimals.

Организация уже обратилась в Министерство защиты окружающей среды и Государственную экологическую инспекцию с просьбой проверить условия содержания всех животных в зоопарке.

"Мы расстроены и возмущены, что дикое животное погибло из-за человеческой небрежности. Просим всех неравнодушных распространять эту информацию, ведь только общественное давление может добиться справедливости", — подчеркнули зоозащитники.

Реакция полиции

Отметим, что по факту происшествия в одесском зоопарке полицейские возбудили уголовное производство. Событие квалифицировали как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все происшествия. Продолжается следствие.

Убийство леопарда

Напомним, что вчера утром леопард напал на работника, пришедшего убирать в вольере. На помощь раненому бросился еще один работник, и оба мужчины оказались за изгородью вместе с животным. Чтобы спасти людей и не допустить побега в город животного, полицейские использовали огнестрельное оружие и обезвредили хищника.

Раненого мужчину с ранами и множественными укусами госпитализировали, он в тяжелом состоянии. Второй работник зоопарка не пострадал.

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