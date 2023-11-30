На Одещині до літа заборонять вилов річкових раків

Річковий рак. Фото: Держагентство меліорації

Від завтра, 1 грудня, в Одеській області починає діяти заборона на вилов річкових раків. Це повʼязано з періодом линяння та виношування ікри десятиногих.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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У відомстві зазначають, що заборона на вилов вводиться з 1 грудня до 30 червня 2024 року.

Де заборонено вилов

Вилов забороняється у внутрішніх водних об’єктах Одеської області, річці Дунай та Придунайських озерах, окрім Дністровського лиману, річки Дністер, рукава річки Турунчук, озер Дністра та Кучурганського водосховища.

Заборона вилову раків

Раки мають найбільшу кількість заборон на їх вилов серед усіх водних мешканців українських водойм.

Перша з них встановлюється з кінця осені на період спарювання та виношування ікри, друга — на час весняно-літнього нересту. Один-два рази на рік відбувається линяння раків та проходить період формування і зміцнення нового панцира, що може тривати до півтора місяця.

Нагадаємо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.