Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области до лета запретят отлов речных раков arrow

В Одесской области до лета запретят отлов речных раков

30 ноября 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области до лета запретят отлов речных раков
Речной рак. Фото: Госагентство мелиорации
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С завтрашнего дня, 1 декабря, в Одесской области начинает действовать запрет на отлов речных раков. Это связано с периодом линьки и вынашивания икры десятиногих.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Читайте также:

Сколько будет действовать ограничение

В ведомстве отмечают, что запрет на отлов вводится с 1 декабря по 30 июня 2024 года.

Где запрещен вылов

Отлов запрещается во внутренних водных объектах Одесской области, реке Дунай и Придунайских озерах, кроме Днестровского лимана, реки Днестр, рукава реки Турунчук, озер Днестра и Кучурганского водохранилища.

Запрет отлова раков

Раки имеют наибольшее количество запретов на их отлов среди всех водных жителей украинских водоемов.

Первая из них устанавливается с конца осени на период спаривания и вынашивания икры, вторая — на время весенне-летнего нереста. Один-два раза в год происходит линька раков и проходит период формирования и укрепления нового панциря, который может длиться до полутора месяцев.

Напомним, вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме