В Одесской области до лета запретят отлов речных раков

Речной рак. Фото: Госагентство мелиорации

С завтрашнего дня, 1 декабря, в Одесской области начинает действовать запрет на отлов речных раков. Это связано с периодом линьки и вынашивания икры десятиногих.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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В ведомстве отмечают, что запрет на отлов вводится с 1 декабря по 30 июня 2024 года.

Где запрещен вылов

Отлов запрещается во внутренних водных объектах Одесской области, реке Дунай и Придунайских озерах, кроме Днестровского лимана, реки Днестр, рукава реки Турунчук, озер Днестра и Кучурганского водохранилища.

Запрет отлова раков

Раки имеют наибольшее количество запретов на их отлов среди всех водных жителей украинских водоемов.

Первая из них устанавливается с конца осени на период спаривания и вынашивания икры, вторая — на время весенне-летнего нереста. Один-два раза в год происходит линька раков и проходит период формирования и укрепления нового панциря, который может длиться до полутора месяцев.

Напомним, вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.