В Одесской области рыбалка под запретом: штрафы в период нереста

Главная Одесса На Одесчине рыбалка под запретом: штрафы в период нереста

На Одесчине рыбалка под запретом: штрафы в период нереста

Дата публикации 31 марта 2026 12:25
Камбала, которую выловили в Одесской области. Фото иллюстративное: Госэкоинспекция

В Украине с 1 апреля стартует ежегодный нерестовый запрет на вылов рыбы. Ограничения будут действовать и на большинстве водоемов Одесской области. В этот период рыбачить позволят только с берега и с минимальным снаряжением. Продолжительность запрета зависит от конкретного водоема.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства.

Запрет на вылов

С 1 апреля 2026 года в Украине начинает действовать весенне-летний нерестовый запрет. Он нужен для того, чтобы рыба могла спокойно отложить икру и восстановить популяцию. В Одесской области сроки ограничений различаются в зависимости от водоемов. На большинстве рек и прудов запрет продлится с 1 апреля до 30 июня. В то же время на отдельных водоемах будут действовать другие сроки. В частности, на Хаджибейском лимане, Кучурганском водохранилище, реке Днестр и плавневых озерах ловить рыбу запрещено с 15 апреля по 15 июня. На Днестровском лимане с прилегающими плавнями ограничения продлятся дольше — до 31 июля. По Тилигульскому, Григорьевскому, Дофиновскому, Шаболатскому, Сухому и Тузловскому лиманам, а также Дунаю и придунайским озерам, точные даты объявят отдельно.

Что разрешено

В период нереста рыбачить разрешается только с берега и за пределами нерестилищ. Использовать можно крючковые снасти с не более чем двумя крючками или спиннинг с одной искусственной приманкой. Председатель Госрыбагентства Игорь Клименок отметил, что во время нереста рыба особенно уязвима, поэтому важно не беспокоить ее и соблюдать правила.

Штрафы вылов

За лов рыбы во время нереста нарушители рискуют штрафами и конфискацией улова и орудий лова.

Читайте также:
  • Для граждан штраф составляет от 340 до 680 грн.
  • Для должностных лиц — от 850 до 1700 грн.
  • Для юридических лиц — от 17 000 до 34 000 грн.

Кроме того, изымается рыба, орудия и технические средства, которые использовались для незаконного вылова.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области ежегодно с конца зимы до лета вводится запрет на вылов раков. Все из-за того, что в этот период начинается линька речных раков и вынашивание ими икры. За вылавливание этих членистоногих можно получить штраф.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области начался сезон дунайской сельди — знаменитой "дунайки". Первые уловы уже появились в Вилково, а рыбу начали привозить на одесские рынки. Однако цена на старте сезона оказалась неожиданно высокой. По словам продавцов, за килограмм просят около 500 гривен.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
