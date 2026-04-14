Борщовий набір на одеському Привозі: ціни на овочі сьогодні

Одеський "Привоз" штормить від нових цін. Вартість овочів на головному ринку міста пішла вгору. Основний удар по гаманцях покупців завдає імпортна продукція, ціна якої прив'язана до курсу валют та складної логістики.

Журналісти Новини.LIVE побували на одеському "Привозі" та дізналися актуальні ціни на овочі.

Ціни на Привозі

На одеському Привозі перед святами змінилися ціни на овочі. Продавці пояснюють, що імпортні товари дорожчають швидше через логістику та курс валют. Водночас на прилавках з’являється більше української продукції, що трохи гальмує загальне зростання цін.

Зараз ціни виглядають так:

Картопля — 30 грн/кг

Морква — 40 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Капуста стара — 40 грн/кг

Капуста молода — 110 грн/кг

Помідори — 250 грн/кг

Баклажан — 280 грн/кг

Кабачок — 250 грн/кг

Перець — 300 грн/кг

Огірки — 250 грн/кг

Гриби — 180–250 грн/кг

Гриби на Привозі продають у межах 180–250 грн за кілограм, а білі гриби можуть сягати 450 грн.

Як змінилися ціни за місяць

За останній місяць найбільше подорожчали базові овочі. Морква зросла з 25 до 40 грн/кг (+15 грн). Буряк — з 20 до 30 грн (+10 грн). Стара капуста піднялася вдвічі — з 20 до 40 грн.

Огірки також додали в ціні: з 180 до 250 грн за кілограм (+70 грн). Помідори зросли з 180–220 грн до 250 грн. Перець піднявся з 200–250 грн до приблизно 300 грн. Молода капуста подорожчала не так різко — зі 100 до 110 грн за кілограм (+10 грн). Картопля залишилася без змін — 30 грн/кг.

Як повідомляли Новини.LIVE, що дунайський оселедець в Одесі вже майже закінчується, хоча ціна на нього залишається високою. Рибу привозять невеликими партіями, і вона швидко розходиться. Попри це, вартість не знижується і для багатьох покупців лишається відчутною. Водночас на Привозі є дешевші альтернативи, які тримають стабільну ціну.

Також Новини.LIVE писали, в Одесі на ринку Черемушки зросли ціни на зелень і листові салати. Подорожчали кріп, кінза та імпортні позиції, які привозять з-за кордону, тому вартість тримається високою. Продавці очікують, що з початком сезону ціни почнуть знижуватися.